Называли 'селюком' и 'колхозом': звезда 'Крепостной' Яровенко объяснил, почему Украина пошла далеко вперед в языковом вопросе, а Беларусь – нет

Актер Алексей Яровенко, который родился в Беларуси, однако уже в течение 10 лет живет в Украине и развивает здесь карьеру, рассказал о кардинальной разнице в отношении обеих стран к языковому вопросу. По словам звезды сериала "Крепостная", большинство украинцев принципиально начали общаться исключительно на родном языке, а такую позицию народа всячески поддерживает власть, тогда как в его родном государстве ситуация совершенно иная.

Видео дня

Артист отметил, что подавляющее большинство граждан Беларуси разговаривают только на русском, а вот люди, которые пытаются сохранить идентичность и используют белорусский, едва ли не автоматически получают клеймо "селюка". О такой тенденции он рассказал в интервью Алине Доротюк.

"Белорусский язык, к сожалению, не так широко используется в Беларуси. Это не является государственной политикой. Там не поддерживается белорусский язык. То есть позиция очень простая: "Хотите общаться? Пожалуйста", на этом все", – сказал актер.

В возрасте 15 лет Алексей Яровенко четко решил, что будет общаться на родном языке, из-за чего сталкивался с откровенным осуждением. Как вспомнил актер, бывали случаи, когда он обращался к человеку на белорусском, а в ответ слышал просьбу перейти на русский.

"Если посмотреть на историю, то в 80-х ввели политику урбанизации, когда многие люди приехали в города из сел. Они принесли с собой живой белорусский язык. Конечно, горожане говорили: "Ты на белорусском общаешься? В городе ты должен говорить на советском языке, то есть на русском". Просто Украина в 97-м году настолько пошла вперед, что история на бумаге вроде бы одинаковая, а в реальности – другая. Эти ярлыки "селюк", "колхоз" навешиваются и поддерживаются государством белорусским", – рассказал звезда "Крепостной".

В целом, по словам Алексея Яровенко, в Беларуси прослеживается политика на русификацию. В стране становится все меньше школ, где преподают на белорусском, поэтому люди, которые хотят сохранить свою идентичность и научить детей родному языку, сталкиваются с серьезными вызовами.

"Украинцы, мне кажется, решили, что несмотря на все, не будут похожими ни на кого. Вот есть смелость, уверенность, доверие к своей природе. Когда я переехал в Украину, понял, что здесь все более эмоционально. Мне показалось, что украинцы могут сделать, а потом подумать, потому что доверились эмоциям. И это круто, потому что это честно. А белорусы более взвешенные. Они доверяют уму, больше оценивают", – подчеркнул актер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!