США сняли санкции с части иранской нефти и заявили, что это навредит Ирану

США сняли санкции с 140 млн баррелей нефти из Ирана, которая уже находится в море. При этом американское правительство считает, что благодаря этому "иранская нефть" будет использована "против Ирана", ведь это может стабилизировать мировые цены.

Об этом заявил в соцсети X министр финансов США Скотт Бессент. "В ответ на террористические атаки Ирана на глобальную энергетическую инфраструктуру администрация Трампа будет продолжать использовать экономическую и военную мощь Америки для максимизации потока энергии в мир, укрепление глобальных поставок и стремление обеспечить стабильность рынка", – отметил он.

Министерство финансов выдало узкоспециализированное краткосрочное разрешение, позволяющее продажу иранской нефти, которая сейчас застряла в море.

"Сейчас Китай дешево запасается иранской нефтью, находящейся под санкциями. Временно разблокировав эти существующие поставки для мира, Соединенные Штаты быстро выведут примерно 140 миллионов баррелей нефти на мировые рынки, расширив объем мировой энергии и помогая облегчить временное давление на поставки, вызванное Ираном. По сути, мы будем использовать иранские баррели против Тегерана, чтобы сдерживать цену на низком уровне, продолжая операцию "Эпическая ярость", – заявил политик.

Это разрешение ограничивается нефтью, которая уже находится в транзите, и не позволяет новых закупок или производства. Кроме того, Иран будет иметь трудности с доступом к любым полученным доходам, а Соединенные Штаты будут продолжать оказывать давление на Иран и его способность получать доступ к международной финансовой системе.

"Сейчас администрация Трампа работает над тем, чтобы вывести на мировой рынок около 440 миллионов дополнительных баррелей нефти, подрывая способность Ирана использовать свои перебои в Ормузском проливе. Проэнергетическая повестка дня президента Трампа довела добычу нефти и газа в США до рекордных уровней, укрепив энергетическую безопасность и снизив расходы на топливо. Любые краткосрочные перебои сейчас в конечном итоге приведут к долгосрочным экономическим выгодам для американцев, ведь нет процветания без безопасности", – заявил Скотт Бессент.

