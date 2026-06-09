Путин начал реже путешествовать по России: медиа раскрыли 'нюанс'

За первые пять месяцев 2026 года российский диктатор Владимир Путин лишь дважды покидал Москву для поездок по территории России. Такие ограничения путешествий кремлевского главаря связаны с соображениями безопасности.

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По данным одной из российских журналисток, оба выезда касались мероприятий в Санкт-Петербурге. Путин посетил события к годовщине снятия блокады Ленинграда в январе и принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в июне.

Согласно обнародованным данным, за такой же период 2025 года Путин совершил восемь поездок в российские регионы. В 2024 году таких поездок было 14, а в 2019 году – 17.

Ранее медиа также обращали внимание, что в начале года диктатор значительно реже появлялся перед телекамерами. Однако после снижения уровня доверия к нему количество публичных выступлений возросло. Среди таких мероприятий были зарубежные поездки в Китай и Казахстан.

Также стало известно, что российские спецслужбы временно отключали закрытую систему наблюдения, которая используется для охраны Путина и других высокопоставленных чиновников. По данным Financial Times, во время отключения специалисты пытались максимально изолировать сеть от интернета, после чего систему снова запустили.

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Как отмечает издание, это произошло после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи в конце февраля. Тогда появилась информация, что израильские военные смогли нанести удар по его резиденции благодаря данным со взломанных камер видеонаблюдения на дорогах Тегерана. Тревогу в российских спецслужбах вызвали новые возможности искусственного интеллекта для сбора и анализа разведывательной информации.

"Система видеонаблюдения, о которой идет речь, работает отдельно от 300 тысяч камер, установленных в Москве. Она была снова запущена только после того, как специалисты проверили ее и попытались максимально изолировать от интернета, добавил один из источников", – говорится в материале.

Несмотря на принятые меры, камеры вокруг Кремля продолжают работать. Анонимный украинский хакер в комментарии Financial Times заявил, что эти камеры регулярно становятся объектом взлома, однако не уточнил, какой объем информации можно получить таким образом.

Отдельно сообщается, что в мае одно из российских медиа получило отчет разведки одной из стран Европейского Союза. В документе говорилось об опасениях Кремля и Владимира Путина относительно возможных попыток переворота или покушения. Поэтому Федеральная служба охраны существенно усилила меры безопасности вокруг диктатора и отдельных высокопоставленных генералов.

Как сообщал OBOZ.UA, российский президент Владимир Путин все больше изолируется и избегает потенциально опасных локаций. Однако ключевую роль в усилении его охраны играет не только личный страх. Ближайшее окружение главы Кремля системно преувеличивает угрозы.

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