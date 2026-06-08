В России запаниковали после ликвидации Хаменеи: в FT раскрыли, на какие меры пошли для защиты Путина

Российские спецслужбы временно отключили систему видеонаблюдения, предназначенную для защиты российского президента Владимира Путина и его ближайшего окружения. Это произошло после ликвидации Али Хаменеи и связано с тревогой из-за новых возможностей искусственного интеллекта для сбора разведданных, которые были применены во время операции по убийству Хаменеи.

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Об этом сообщили в издании Financial Times со ссылкой на два источника. У российских властей и ранее были опасения относительно личной безопасности Путина.

Что известно

После того как ликвидировали Али Хаменеи, в России встревожились из-за безопасности диктатора Путина и приняли дополнительные меры для его защиты. В частности, тревогу вызвали возможности искусственного интеллекта для сбора данных, что применялось во время ликвидации Али Хаменеи. Специалисты проверили систему камер наблюдения, отключив их от интернета, и только после этого снова запустили.

"Система видеонаблюдения, о которой идет речь, работает отдельно от 300 тысяч камер, установленных в Москве. Она была снова запущена только после того, как специалисты проверили ее и попытались максимально изолировать от интернета, добавил один из источников", – говорится в материале.

Директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в конце мая говорил о том, что зависимость от западных технологических платформ "создает существенные уязвимости перед кибератаками со стороны спецслужб ведущих стран НАТО и их союзов. В этом контексте Бортников вспомнил об убийстве Хаменеи.

Отмечается, что у российских властей и раньше были опасения относительно личной безопасности Путина, а особенно они усилились после операции по ликвидации Али Хаменеи.

Так, во время этой операции израильская разведка получила доступ к огромному массиву данных с дорожных камер в Иране и использовала их для установления точного места и времени встречи Хаменеи с его ближайшими соратниками 28 февраля. Это свидетельствует о качественно новом этапе развития разведывательных технологий, ведь удалось проанализировать миллионы часов записи с тысяч камер и наблюдать за конкретными объектами, пишет издание.

"Осознание того, что собственная система видеонаблюдения может быть настолько эффективно повернута против государства, вызвало тревогу у контрразведывательных служб во всем мире и, в частности, в России", – говорится в материале.

Их первой реакцией стали попытки устранить уязвимости самих камер и сетей наблюдения, что стало крайне сложной задачей из-за разнородности используемого оборудования.

Отмечается, что через неделю после убийства Хаменеи в центре Москвы отключили интернет. Его работу восстановили примерно через две недели.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что российский президент Владимир Путин все больше изолируется и избегает потенциально опасных локаций. Однако ключевую роль в усилении его охраны играет не только личный страх. Ближайшее окружение главы Кремля системно преувеличивает угрозы.

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