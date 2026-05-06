"Ежедневно разоблачают какое-то покушение": Ступак объяснил помешательство окружения Путина на его безопасности

Российский президент Владимир Путин все больше изолируется и избегает потенциально опасных локаций. Однако ключевую роль в усилении его охраны играет не только личный страх.

Ближайшее окружение главы Кремля системно преувеличивает угрозы. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

В результате чего они демонстрируют собственную необходимость и получают финансирование. Утверждение о пребывании Путина в бункерах вблизи Черного моря вызывают сомнения, ведь этот регион регулярно подвергается атакам дронов. Зато президент РФ старается держаться подальше от опасных направлений, используя одну из многочисленных резиденций, расположение которых часто скрывается.

Эксперт отмечает, что Путин активно меняет способы передвижения – от авиации до специального бронированного поезда, который считается более безопасным и комфортным. В то же время в публичном пространстве могут появляться "отвлекающие" кортежи или устаревшие видео, чтобы скрыть его реальное местонахождение.

Ключевым фактором постоянного усиления безопасности Ступак называет интересы силовых структур. Представители охраны и спецслужб вынуждены регулярно отчитываться о новых угрозах, иначе их работа будет выглядеть ненужной.

"Если ты, будучи подчиненным Путина в охране, ежедневно не отчитываешься о какой-то разоблаченной опасности, о каких-то новых угрозах, то рано или поздно у Путина может появиться мысль: а на что мне такой сотрудник, который не показывает свою работу? Поэтому они ежедневно показывают свою работу. Разоблачают какое-то покушение, какие-то подвохи и так далее. А для того, чтобы, мол, предупреждать такие случаи, надо сделать это, это и это – приобрести еще больше снайперских ружей, еще больше усилить меры безопасности и так далее. А это деньги, это все финансируется из бюджета", – объяснил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

В результате формируется замкнутый круг: чем больше заявлений об угрозах, тем больше ресурсов выделяется на безопасность. Это позволяет представителям силовых структур накапливать значительные состояния, одновременно подпитывая атмосферу постоянной опасности вокруг президента РФ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что у российского диктатора Владимира Путина обострилась параноидальная паника, связанная с тревогой о собственной безопасности. В связи с этим кремлевские силы безопасности усилили меры по защите жизни военного преступника.

