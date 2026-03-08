Руководители Ирана проголосовали за преемника Хаменеи: медиа узнали детали

В Иране орган, ответственный за назначение верховного лидера, заявил, что определил преемника аятоллы Али Хаменеи. Решение приняли после голосования большинства членов соответствующего органа, однако имя нового лидера пока не объявили.

Об этом стало известно The Guardian в воскресенье, 8 марта, на фоне эскалации боевых действий между Ираном и Израилем. Один из членов органа Хоссейналли Эшкевари заявил, что кандидат уже избран большинством голосов. По его словам, "человек, который продолжит путь имама Хаменеи, уже определен, голосование состоялось, и имя будет объявлено в ближайшее время".

Заявления представителей органа прозвучали после серии авиаударов Израиля по энергетическим объектам в районе Тегерана. На фоне атак над городом поднялись большие столбы дыма, а пожары охватили несколько нефтехранилищ. Иранская нефтяная распределительная компания сообщила о гибели четырех работников. В воздухе чувствовался запах горящей нефти, а густой дым держался над столицей.

Некоторые представители иранского руководства подтвердили, что решение о преемнике уже фактически согласовано. Член органа отбора Мохсен Хейдари заявил, что "наиболее подходящий кандидат, поддержанный большинством Ассамблеи экспертов, определен". Другой член органа Мохаммад Мехди Мирбагери также сказал в видеообращении, распространенном агентством Fars, что "сформирована четкая позиция, которая отражает мнение большинства".

Борьба за власть

По данным медиа, в последние дни одним из главных претендентов на должность называли Моджтабу Хаменеи – сына покойного верховного лидера. Однако идея такой передачи власти вызывает критику как внутри страны, так и за ее пределами.

Некоторые эксперты отмечают, что передача власти от отца к сыну может выглядеть как возвращение к династической системе. Это вызывает споры, ведь Исламская республика возникла после революции 1979 года, которая свергла монархию. Представители шиитского духовенства также неоднократно заявляли, что подобный сценарий противоречит традициям республики.

Иранские чиновники, однако, подчеркивают другое. Один из членов Ассамблеи экспертов аятолла Мохсен Хейдари Алекесир заявил, что кандидат на должность, вероятно, будет человеком, которого критикуют в США. По его словам, "тот, кого не поддерживает враг, может принести больше пользы Ирану и исламу".

Эскалация конфликта

Обсуждение вопроса преемника происходит на фоне активных боевых действий в регионе. Израильские удары поразили по меньшей мере четыре объекта хранения горючего вблизи Тегерана. В то же время взрывы прогремели и в городе Карадж недалеко от столицы.

Представитель Корпуса стражей исламской революции предупредил, что Иран может атаковать нефтяную инфраструктуру других стран региона, если удары по энергетическим объектам продолжатся. Он заявил, что страны Персидского залива должны давить на США и Израиль, иначе "подобные действия произойдут по всему региону".

В то же время министр энергетики США Крис Райт заявил в эфире CNN, что Вашингтон не планирует атаковать энергетическую инфраструктуру Ирана. По его словам, даже если перебои с поставками нефти и газа возникнут, они продлятся "несколько недель, в худшем случае".

Параллельно Иран наносил ракетные удары по Израилю. Часть баллистических ракет перехватила система противовоздушной обороны. По данным службы скорой помощи Израиля, один человек получил тяжелые ранения после попадания в жилое здание.

Напомним, израильские военно-воздушные силы утром 6 марта нанесли удар по подземному бункеру в Тегеране, который, по их данным, принадлежал бывшему верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Для атаки привлекли около 50 истребителей, которые сбросили около 100 бомб. Объект располагался под так называемым "руководящим комплексом" иранских властей.

Также OBOZ.UA сообщал, Соединенные Штаты Америки уничтожили авианосец иранского флота Shahid Bahman Bagheri, который был носителем ударных беспилотников, в самом начале операции "Эпическая ярость". Тот факт, что эта информация стала известной только сейчас, связан с иранской дезинформацией.

