Сбросили около сотни бомб: в Израиле показали полное уничтожение подземного бункера Хаменеи в Тегеране. Видео

Израильские военно-воздушные силы утром 6 марта нанесли удар по подземному бункеру в Тегеране, который, по их данным, принадлежал бывшему верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Для атаки привлекли около 50 истребителей, которые сбросили около 100 бомб. Объект располагался под так называемым "руководящим комплексом" иранских властей.

Видео дня

Об этом заявили в Армии обороны Израиля. В военном ведомстве отметили, что бункер был частью большой подземной инфраструктуры под правительственным комплексом в Тегеране. По словам израильских военных, "подземный бункер был построен под комплексом и был защищенным аварийным объектом для управления войной лидером, которого ликвидировали до того, как он смог им воспользоваться".

Израильские военные сообщили, что подземное сооружение простиралось под несколькими улицами столицы Ирана. В нем были обустроены многочисленные входы и помещения для встреч высшего руководства иранского режима.

По данным армии, бункер использовался как резервный центр управления во время военных действий. Его назначением было обеспечение безопасной работы руководства государства в случае угрозы. Военные отметили, что после ликвидации Хаменеи в субботу комплекс продолжали использовать другие высокопоставленные чиновники Ирана.

Подготовка удара

По информации израильской армии, объект в течение нескольких лет изучали подразделения военной разведки. Речь идет о подразделениях 8200 и 9900, которые занимаются соответственно радиотехнической и визуальной разведкой.

Именно эти структуры, как заявили в военном командовании, смогли детально картографировать подземный комплекс. Это позволило подготовить точный авиаудар по объекту.

Израильские военные также сообщили, что удары по объектам в пределах "руководящего комплекса" Тегерана наносили неоднократно во время текущего конфликта. В начале войны, по их словам, именно в этом районе был нанесен удар, в результате которого погиб Хаменеи. Позже другая атака по соседнему зданию привела к гибели восьми высокопоставленных чиновников Ирана.

Во вторник армия Израиля заявляла о новых ударах по нескольким объектам в этом комплексе, в частности по зданию президентского офиса и штаб-квартире Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в первый день войны израильские чиновники заявили, что во время ударов по правительственному кварталу в Тегеране были ликвидированы лидер Ирана Али Хаменеи и еще несколько высокопоставленных представителей иранского военно-политического руководства.

В ответ Иран начал осуществлять ракетные обстрелы – сначала Израиля, позже по другим странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где размещены базы США. А еще позже начались атаки непосредственно по странам ЕС.

Между тем Тегеран заявил, что будет "защищаться без всяких ограничений".

