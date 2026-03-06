Сбросили около сотни бомб: в Израиле показали полное уничтожение подземного бункера Хаменеи в Тегеране. Видео
Израильские военно-воздушные силы утром 6 марта нанесли удар по подземному бункеру в Тегеране, который, по их данным, принадлежал бывшему верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Для атаки привлекли около 50 истребителей, которые сбросили около 100 бомб. Объект располагался под так называемым "руководящим комплексом" иранских властей.
Об этом заявили в Армии обороны Израиля. В военном ведомстве отметили, что бункер был частью большой подземной инфраструктуры под правительственным комплексом в Тегеране. По словам израильских военных, "подземный бункер был построен под комплексом и был защищенным аварийным объектом для управления войной лидером, которого ликвидировали до того, как он смог им воспользоваться".
Израильские военные сообщили, что подземное сооружение простиралось под несколькими улицами столицы Ирана. В нем были обустроены многочисленные входы и помещения для встреч высшего руководства иранского режима.
По данным армии, бункер использовался как резервный центр управления во время военных действий. Его назначением было обеспечение безопасной работы руководства государства в случае угрозы. Военные отметили, что после ликвидации Хаменеи в субботу комплекс продолжали использовать другие высокопоставленные чиновники Ирана.
Подготовка удара
По информации израильской армии, объект в течение нескольких лет изучали подразделения военной разведки. Речь идет о подразделениях 8200 и 9900, которые занимаются соответственно радиотехнической и визуальной разведкой.
Именно эти структуры, как заявили в военном командовании, смогли детально картографировать подземный комплекс. Это позволило подготовить точный авиаудар по объекту.
Израильские военные также сообщили, что удары по объектам в пределах "руководящего комплекса" Тегерана наносили неоднократно во время текущего конфликта. В начале войны, по их словам, именно в этом районе был нанесен удар, в результате которого погиб Хаменеи. Позже другая атака по соседнему зданию привела к гибели восьми высокопоставленных чиновников Ирана.
Во вторник армия Израиля заявляла о новых ударах по нескольким объектам в этом комплексе, в частности по зданию президентского офиса и штаб-квартире Высшего совета национальной безопасности Ирана.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в первый день войны израильские чиновники заявили, что во время ударов по правительственному кварталу в Тегеране были ликвидированы лидер Ирана Али Хаменеи и еще несколько высокопоставленных представителей иранского военно-политического руководства.
В ответ Иран начал осуществлять ракетные обстрелы – сначала Израиля, позже по другим странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где размещены базы США. А еще позже начались атаки непосредственно по странам ЕС.
Между тем Тегеран заявил, что будет "защищаться без всяких ограничений".
