Причастные к убийствам невинных людей: в сеть выложили личные данные почти всех сотрудников "Алабуги", где производят "Шахеды"

В сети появился проект Open Alabuga, авторы которого заявили о создании масштабной базы данных сотрудников завода в российской особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, где производят ударные беспилотники типа "Шахед" и их модификации. По утверждению организаторов, им удалось собрать полную базу данных лиц, которые сейчас работают или ранее были вовлечены в программу производства российских дронов, но на данный момент они обнародовали информацию о более чем шести тысячах работников этого предприятия.

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Об этом сообщил Telegram-канал Open Alabuga.

Open Алабуга "слил" данные работников завода, производящего "Шахеды" в Татарстане

Авторы проекта утверждают, что установили личности большинства людей, которые работают или ранее работали над сборкой и модернизацией ударных беспилотников на предприятиях "Алабуги". Они создали сайт, на котором разместили соответствующую базу данных.

База Open Alabuga содержит персональные данные, в частности адреса, телефоны, идентификационные номера и другую информацию.

По словам авторов проекта, в базу попали не только руководители, инженеры и работники производственных линий, но и стажеры, а также другой персонал, привлеченный к работе на предприятиях.

На данный момент организаторы слили личные данные 6112 человек. При этом они утверждают, что располагают информацией и о других сотрудниках, которую планируют обнародовать постепенно.

Авторы также сообщили о создании специальных онлайн-инструментов, с помощью которых можно проверить наличие фамилий в списках.

"Вы прекрасно знали, что делаете и куда всё это приведёт"

В своем обращении представители Open Alabuga обвинили всех лиц, причастных к производству "Шахедов", в соучастии в последствиях российских атак против Украины.

Авторы проекта отметили, что работники предприятий прекрасно осознавали назначение беспилотников и знали, что изготовленное ими оружие будет использоваться для ударов по украинским мирным городам.

"На нашем сайте размещена база данных людей, которые работают или когда-либо работали над модернизацией и сборкой "Шахедов". Вы прекрасно знали, что делаете и куда всё полетит", – говорится в сообщении.

Организаторы считают, что ответственность за производство ударных дронов несут все, кто сознательно присоединился к работе этой российской программы.

"Кто узнал свой подъезд? Мы рядом"

Open Alabuga не ограничивается только интернетом. Параллельно с онлайн-кампанией организаторы распространяют в российских городах Казани, Елабуге и Набережных Челнах листовки и объявления у подъездов, а также в почтовых ящиках людей, которых они связывают с предприятием в спецзоне "Алабуга".

"Кто узнал свой подъезд? Мы рядом", – комментируют акцию организаторы проекта.

В "Алабуге" производят дроны для нанесения ударов по Украине

Особая экономическая зона "Алабуга" расположена в Российской Республике Татарстан. На ее территории Россия развернула масштабное производство ударных беспилотников типа "Шахед", которые в РФ называют "Герань", а также дронов-приманок.

Изготовленные на предприятии беспилотники российские войска регулярно используют во время массированных атак на Украину. Их запускают по жилым районам, энергетическим объектам и другой гражданской инфраструктуре, что приводит к гибели и ранениям людей.

Предприятие постоянно расширяет производственные мощности. К работе на заводах Россия привлекает студентов, несовершеннолетних и иностранных работников, а значительную часть комплектующих для дронов получает из-за рубежа.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия расширяет завод по производству "Шахедов" в Елабуге. Уже ведется активное строительство новых производственных корпусов — масштабное строительство зафиксировали спутниковые снимки.

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