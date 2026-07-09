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Причастные к убийствам невинных людей: в сеть выложили личные данные почти всех сотрудников "Алабуги", где производят "Шахеды"

Надежда Данищук
Новости России
4 минуты
2,0 т.
«Open Alabuga» «слил» данные работников завода в Татарстане
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В сети появился проект Open Alabuga, авторы которого заявили о создании масштабной базы данных сотрудников завода в российской особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, где производят ударные беспилотники типа "Шахед" и их модификации. По утверждению организаторов, им удалось собрать полную базу данных лиц, которые сейчас работают или ранее были вовлечены в программу производства российских дронов, но на данный момент они обнародовали информацию о более чем шести тысячах работников этого предприятия.

Об этом сообщил Telegram-канал Open Alabuga.

Open Алабуга "слил" данные работников завода, производящего "Шахеды" в Татарстане

Авторы проекта утверждают, что установили личности большинства людей, которые работают или ранее работали над сборкой и модернизацией ударных беспилотников на предприятиях "Алабуги". Они создали сайт, на котором разместили соответствующую базу данных.

Сайт проекта Open Алабуга
Open Алабуга слил личные данные почти всех работников "Алабуги", где производят "Шахеды"

База Open Alabuga содержит персональные данные, в частности адреса, телефоны, идентификационные номера и другую информацию.

По словам авторов проекта, в базу попали не только руководители, инженеры и работники производственных линий, но и стажеры, а также другой персонал, привлеченный к работе на предприятиях.

На данный момент организаторы слили личные данные 6112 человек. При этом они утверждают, что располагают информацией и о других сотрудниках, которую планируют обнародовать постепенно.

Авторы также сообщили о создании специальных онлайн-инструментов, с помощью которых можно проверить наличие фамилий в списках.

"Вы прекрасно знали, что делаете и куда всё это приведёт"

В своем обращении представители Open Alabuga обвинили всех лиц, причастных к производству "Шахедов", в соучастии в последствиях российских атак против Украины.

Авторы проекта отметили, что работники предприятий прекрасно осознавали назначение беспилотников и знали, что изготовленное ими оружие будет использоваться для ударов по украинским мирным городам.

"На нашем сайте размещена база данных людей, которые работают или когда-либо работали над модернизацией и сборкой "Шахедов". Вы прекрасно знали, что делаете и куда всё полетит", – говорится в сообщении.

Скриншот
Скриншот
Скриншот

Организаторы считают, что ответственность за производство ударных дронов несут все, кто сознательно присоединился к работе этой российской программы.

"Кто узнал свой подъезд? Мы рядом"

Open Alabuga не ограничивается только интернетом. Параллельно с онлайн-кампанией организаторы распространяют в российских городах Казани, Елабуге и Набережных Челнах листовки и объявления у подъездов, а также в почтовых ящиках людей, которых они связывают с предприятием в спецзоне "Алабуга".

Проект Open Alabuga офлайн
Листовки Open Alabuga у подъездов
Открытки Open Alabuga в почтовых ящиках
Проект Open Alabuga передает свой «привет»

"Кто узнал свой подъезд? Мы рядом", – комментируют акцию организаторы проекта.

В "Алабуге" производят дроны для нанесения ударов по Украине

Особая экономическая зона "Алабуга" расположена в Российской Республике Татарстан. На ее территории Россия развернула масштабное производство ударных беспилотников типа "Шахед", которые в РФ называют "Герань", а также дронов-приманок.

Изготовленные на предприятии беспилотники российские войска регулярно используют во время массированных атак на Украину. Их запускают по жилым районам, энергетическим объектам и другой гражданской инфраструктуре, что приводит к гибели и ранениям людей.

Предприятие постоянно расширяет производственные мощности. К работе на заводах Россия привлекает студентов, несовершеннолетних и иностранных работников, а значительную часть комплектующих для дронов получает из-за рубежа.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия расширяет завод по производству "Шахедов" в Елабуге. Уже ведется активное строительство новых производственных корпусов — масштабное строительство зафиксировали спутниковые снимки.

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