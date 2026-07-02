Россия расширяет завод по производству "Шахедов" в Елабуге: спутниковые снимки зафиксировали масштабное строительство

В России на территории особой экономической зоны в городе Елабуга зафиксировали начало строительных работ по масштабному расширению завода, производящего ударные беспилотники типа Shahed. Уже ведется активное строительство новых производственных корпусов.

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Об этом сообщили аналитики проекта Dnipro Osint. Они проанализировали новые спутниковые снимки территории особой экономической зоны "Алабуга" в Республике Татарстан.

Строительство охватило сотни гектаров

По данным аналитиков, масштабные строительные работы развернулись на южном участке особой экономической зоны (ОЭЗ). Площадь застройки составляет около 340 гектаров. Возведение новых производственных цехов началось в мае 2026 года.

На опубликованных спутниковых снимках видно, что объект уже находится на стадии активного монтажа основных конструкций.

Предприятие расположено примерно в 1200 километрах от украинской границы. На нем производят и собирают "шахиды" различных модификаций, которыми страна-агрессор Россия постоянно атакует Украину.

Что известно о главном дроновом заводе России

Завод в особой экономической зоне "Алабуга" является крупнейшим российским предприятием по производству и сборке ударных беспилотников типа "Герань-2" (российская версия "Шахедов").

По данным расследований, предприятие уже существенно нарастило производственные мощности и выпускает тысячи беспилотников в год. Помимо ударных дронов, там также налажено производство беспилотников-приманок, в частности модели "Гербера", которые Россия использует для перегрузки украинской системы противовоздушной обороны.

Для обеспечения непрерывной работы предприятия Россия активно привлекает иностранных специалистов, студенток и даже несовершеннолетних.

Несмотря на попытки локализовать производство, значительная часть критически важных компонентов по-прежнему поступает из-за рубежа. В частности, двигатели и другие комплектующие поставляются из Ирана и Китая.

В последнее время завод неоднократно оказывался в зоне досягаемости украинских дальнобойных беспилотников, наносивших удары по военным объектам в Татарстане.

В связи с этим вокруг предприятия усилили меры безопасности. По имеющейся информации, объект охраняют воинские подразделения, а также развертывают дополнительные средства радиоэлектронной борьбы для противодействия украинским беспилотникам.

Как сообщал OBOZ.UA, в российской Елабуге, где производят "Шахеды", глушат сотовую связь и блокируют интернет. Такой особый режим введён, чтобы никто не передавал информацию о заводе по сборке ударных БПЛА.

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