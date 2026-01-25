США допускают проведение встречи Путина и Зеленского в ближайшее время – медиа

Трехсторонние переговоры Украины, США и страны-агрессора России прошли "лучше, чем ожидалось". В течение двух дней переговоров были обсуждены практически все вопросы, которые планировалось обсудить, и теперь американская сторона надеется на проведение личной встречи российского диктатора Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского "уже в ближайшее время".

Об этом сообщает Axios, ссылаясь на американских и украинских чиновников. Как отмечает издание, 24 января, среди прочего, состоялись и "двусторонние переговоры" Украины и РФ, без участия американской стороны.

Американская оценка

В целом американская сторона очень оптимистично рассматривает и уже те переговоры, которые состоялись в Абу-Даби, и возможные следующие, с участием Зеленского и Путина.

"И Путин, и Зеленский согласились направить сюда своих переговорщиков. Это показывает, что они верят в достижение прогресса. В последний час встречи Кушнера и Виткоффа с Путиным российский лидер заявил, что хочет увидеть дипломатическое урегулирование этой войны. Он направил довольно значительную делегацию в Абу-Даби", – цитирует издание одного из американских переговорщиков.

Что обсуждали

По словам последнего, в течение двух дней переговоров были обсуждены все значительные вопросы – "территориальные требования России на Донбассе, спор по Запорожской атомной электростанции и какие шаги по деэскалации конфликта будут необходимы, чтобы четко дать понять, что война закончилась и не возобновится".

"Обсуждалось все. Никто из сторон не был смущен переговорами. Мы не оставили ни одного вопроса и не должны были никого подталкивать. Мы видели большое уважение в зале, потому что они действительно искали решение", – рассказал неназванный представитель американской делегации.

Он добавил, что"был момент, когда все выглядели почти как друзья".

Украинская оценка

Стоит отметить, что хорошую оценку переговорам Axios предоставили только американцы. Российской оценки издание вообще не приводит, а украинская звучит "значительно сдержаннее", чем американская.

Так, украинский переговорщик заявил, что, хотя был достигнут "значительный прогресс", все еще непонятно, действительно ли главарь Кремля хочет закончить войну.

"Пока рано делать выводы", – сказал он.

В свою очередь глава МИД Украины Андрей Сибига вообще поставил под сомнение "мирные усилия" россиян в указанных переговорах.

"Мирные усилия? Трехсторонняя встреча в ОАЭ? Дипломатия? Для украинцев это была еще одна ночь российского террора. Цинично, но показательно, что Путин приказал нанести жестокий массированный ракетный удар по Украине именно тогда, когда делегации встречаются в Абу-Даби для продвижения мирного процесса под руководством Америки... Россия продолжает вести геноцидную войну против мирного населения, совершая военные преступления и преступления против человечности. Последнее варварское нападение еще раз доказывает, что место Путина не за столом мирных переговоров, а на скамье подсудимых специального трибунала" – этими словами украинский министр прокомментировал полные восторга слова Уиткоффа об "успешных переговорах".

Что ожидается

Американские представители отметили, что встреча в Абу-Даби стала важным шагом на пути к следующему раунду переговоров – уже "на высшем уровне".

"Мы очень близки к встрече Путина и Зеленского в ближайшее время", – сказал один из американских чиновников.

Так или иначе, "встрече в ближайшее время" будут предшествовать новые переговоры сторон без Путина и Зеленского, уверены американцы. Эти переговоры, как ожидается, состоятся 1 февраля.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, украинский лидер Владимир Зеленский в рассказе о первой встрече украинцев и россиян в Абу-Даби, был очень осторожен и подчеркивал, что пока рано давать переговорам какую-либо оценку.

Однако в сообщении о завершении двухдневных переговоров наш президент уже отметил конструктивность дискуссий и готовность Украины двигаться дальше ради мира.

По его словам, во время встреч обсуждались возможные параметры завершения войны, а также роль американского мониторинга и контроля для обеспечения реальной безопасности.

