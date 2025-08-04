Почему Путин ездит в монастырь на Валаам в одно время каждый год: раскрыта неожиданная причина

Каждый год в одно и то же время президент РФ Владимир Путин отправляется в Валаамский монастырь в Карелии. Казалось бы, это просто летняя традиция.

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Но журналисты и авторы книги "Царь собственной персоной" Роман Баданин и Михаил Рубин раскрывают другое объяснение – и связано оно с бегством Путина от уголовного преследования в 90-х. Об этом пишет "Агентство Новости".

Почему Путин ездит в монастырь на Валаам

В июле 1996 года после поражения Анатолия Собчака на выборах в Санкт-Петербурге и начала расследований против мэрии, на Путина, который тогда работал в команде Собчака, могло открыться уголовное производство. По словам источника, знакомого с тогдашней ситуацией, Путин покинул город и исчез на острове Валаам.

На тот момент там действовал старинный, но заброшенный монастырь, который делил территорию с семьями выселенных из крупных городов ветеранов Второй мировой войны. Именно здесь, в келье, Путин, как полагают, скрывался от следователей. И именно с этого эпизода могла начаться его особая привязанность к этому месту.

С 2000 года Владимир Путин начал приезжать на Валаам почти каждый год. Теперь это не просто паломничество, а хорошо организованные поездки с остановкой в специально построенном для него скиту.

В 2008 году там даже появился храм в честь святого князя Владимира и мученицы Людмилы Чешской – который многие восприняли как намек на самого Путина и его тогдашнюю жену Людмилу.

Его друзья скупили большие земельные участки в районе города Лахденпохья — напротив острова. Это создало полноценное частное пространство вокруг монастыря.

Особое место в валаамском культе занимает монах Мефодий (в миру — Венко Петков), которого считали духовным покровителем Путина. В 2012 году он публично поцеловал Путину руку во время визита, что стало символическим жестом для окружения. После смерти Мефодия в 2021 году диктатор лично приехал на его могилу.

С Валаама Путин не только молится, но и работает — в этом году именно оттуда он ответил на жесткий ультиматум президента США Дональда Трампа о начале мирных переговоров с Украиной.

Побег Путина в Валаамский монастырь мог организовать Роман Цепов (при рождении — Бейленсон), бывший сотрудник силовых ведомств, который в Санкт-Петербурге создал частную охранную фирму "Балтик-эскорт". Именно Цепов организовывал охрану Путина, которому не зависела госохрана, Цепов же был посредником в общении президента и петербургских криминальных главарей. В 2004 году Цепов умер страшной смертью: после посещения своих знакомых в ФСБ и МВД по Санкт-Петербургу у него диагностировали отравление каким-то веществом, вызвавшим симптомы лучевой болезни.

Как сообщал OBOZ.UA:

29 июля Трамп заявил, что дает Путину десять дней на прекращение огня в Украине, после чего в случае отказа Москвы США введут вторичные санкции против РФ.

В ответ Медведев традиционно разразился угрозами в сторону США.

Трамп отреагировал, заявив, что "слова очень важны и часто могут привести к непредсказуемым последствиям" и сообщил, что приказал разместить две атомные подводные лодки "в соответствующих районах" на случай, "если эти глупые и провокационные заявления окажутся чем-то большим".

2 августа Трамп заявил, что США "полностью готовы" к ядерной войне с РФ. По его словам, такая готовность необходима, когда речь заходит о ядерном оружии.

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