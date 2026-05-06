'Почему не из рогатки?' В России профессор призвал бороться против украинских дронов с помощью мушкетов ХІХ века: сеть взорвалась комментариями

В России придумали очередное "аналоговнетное" средство борьбы с дальнобойными украинскими дронами. Среди прочего предлагается вооружить вражеские мобильные огневые группы армии и силовиков кремниевыми мушкетами XIX века.

Такую "гениальную" идею выдвинул профессор Российской академии наук Николай Межевич в интервью пропагандистским росСМИ. По его словам, это якобы связано с тем, что у мушкетов больший калибр.

"Те мушкеты XIX века, которые стреляли дробинами, имеют больший калибр. Понятное дело, они будут тяжелее, однако калибр больше. И именно для уничтожения БПЛА на фаткически близкой дистанции они будут очень неплохо работать", – резюмирует он.

В соцсетях такое заявление высмеяли, призвав тогда вооружать силовиков луками и стрелами, а также отбиваться от дронов молитвами.

"Индейцы использовали лук и стрелы"

"А почему не из рогатки?"

"Молитвой можно, вместо РЭБа".

"Нет. Это не то. Нужны лучники с арбалетами".

Возможен ли такой вариант

Заметим, что дальнобойные беспилотники обычно летают на высоте от 50 до 100 метров, а отдельные модели – до нескольких километров. Эффективная дистанция для его поражения из гладкоствольного оружия (к которому и относится мушкет) при стрельбе дробинами, составляет всего 35–50 метров .

В то же время на высоте 100 метров кинетическая энергия дробины уменьшится настолько, что просто отскочит от корпуса беспилотника, а может даже не долететь до него.

Что происходит в России

Власти Санкт-Петербурга и прилегающих районов Ленинградской области уже предупредили о возможных перебоях или полном отключении мобильной связи и интернета с 6 по 9 мая на момент проведения массовых мероприятий.

В городе еще до официального предупреждения начали жаловаться на сбои в работе сети. У них не открывались сайты, а мессенджеры работали с перебоями или вообще не загружались. Кроме того, предупреждение об ограничении мобильного интернета получили жители по меньшей мере 40 регионов – от Камчатки до Калининграда.

В то же время по информации Financial Times, Владимир Путин усилил меры безопасности на фоне опасений покушения, в том числе с применением дронов. В последние месяцы он все чаще находится в укрытиях и ограничивает контакты, а контроль за его окружением существенно усилили, запретив при нем использовать гаджеты.

По словам одного из собеседников,"шок от украинской операции с применением дронов до сих пор чувствуется", а беспокойство Кремля относительно покушения на кремлевского лидера резко возросло еще с марта.

Как сообщал OBOZ.UA, в Москве резко усилились меры безопасности накануне парада 9 мая: на въездах в российскую столицу выставили блокпосты, а территорию Кремля окружили вооруженных росгвардейцев и силовиков ФСБ. Причиной таких мер стал страх перед атаками украинских беспилотников во время военного парада с участием главы Кремля.

