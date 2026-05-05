'Боится покушения с использованием дронов': медиа узнали детали усиления мер безопасности в отношении Путина

Российский диктатор Владимир Путин усилил меры безопасности на фоне опасений покушения, в том числе с применением дронов. В последние месяцы он все чаще находится в укрытиях и ограничивает контакты, а контроль за его окружением существенно усилили.

Об изменениях в системе безопасности написала газета Financial Times со ссылкой на источники в Москве и лиц, близких к европейским спецслужбам. По словам одного из собеседников, "шок от украинской операции с применением дронов до сих пор ощущается", а беспокойство Кремля по поводу покушения резко возросло еще с марта.

Последние годы Путин становится все более изолированным, но после начала полномасштабной войны против Украины этот процесс только усилился. Собеседники издания говорят, что президент больше времени проводит в бункерах, сосредотачиваясь почти исключительно на войне. И, кажется, отходит от внутренних дел.

В его ближайшем окружении действуют жесткие ограничения. Работникам, включая поваров, охранников и фотографов, запретили пользоваться мобильными телефонами или общественным транспортом. В их домах установили системы наблюдения. Это выглядит как попытка полного контроля, хотя, возможно, часть мер введена "на всякий случай".

Усиление контроля

Федеральная служба охраны России существенно усилила проверки и охрану. Агентов разместили вдоль Москвы-реки, где они дежурят на случай атак беспилотников. К проверкам привлекают кинологов, и они стали более масштабными, чем раньше.

Также Путин сократил количество поездок и практически прекратил посещение своих резиденций в Подмосковье и на Валдае. Вместо этого он дольше работает из укрытий, в частности в районе Краснодара, иногда неделями. Государственные медиа, как отмечается, используют заранее записанные видео, чтобы создать ощущение обычного ритма жизни.

Отдельно источники указывают, что отключение интернета в Москве частично могут быть связаны с противодействием дронам и мерами безопасности вокруг президента.

Вопрос безопасности коснулся не только самого президента. По данным источников, в конце прошлого года во время одной из встреч в Кремле представители силовых структур обвиняли друг друга в провалах с защитой чиновников. Речь шла, в частности, о гибели генерал-лейтенанта Фаниля Сарварова – это один из эпизодов серии атак, которые связывают с Украиной.

Глава ФСБ Александр Бортников возложил ответственность на Министерство обороны, отметив, что там нет отдельного подразделения для охраны руководства. Зато руководитель Росгвардии Виктор Золотов отверг обвинения, ссылаясь на ограниченные ресурсы. В итоге Путин призвал прекратить споры и поручил Федеральной службе охраны обеспечить защиту десяти высокопоставленных генералов.

Смещение приоритетов

На фоне усиления безопасности меняется и стиль управления. По словам людей, которые контактируют с президентом, он почти полностью сосредоточился на войне. Ежедневные встречи с военными стали нормой, причем обсуждаются даже детали на уровне отдельных населенных пунктов.

Гражданские чиновники, напротив, получают аудиенцию значительно реже – иногда раз в несколько недель или даже месяцев. Один из собеседников описал это так: "Путин тратит 70 процентов времени на войну и только 30 – на другие вопросы". И добавил, что доступ к нему фактически зависит от участия в военной тематике.

Такая удаленность постепенно вызывает раздражение среди россиян. Соцсети наполняются видео с жалобами на ограничения интернета, налоговое давление и проблемы в регионах. Некоторые ролики набирают значительную популярность.

В частности, блогер Виктория Боня опубликовала видеообращение к президенту, которое собрало более полутора миллионов лайков. В нем она заявила, что "люди его боятся". Хотя она не выступала против власти, резонанс заставил Кремль отреагировать.

После этого Путин впервые публично прокомментировал ограничения интернета и призвал чиновников лучше объяснять свои решения гражданам. Но, если честно, это выглядело скорее как точечная реакция, чем изменение подхода.

Падение поддержки

Социологи фиксируют снижение уровня поддержки президента до минимума с осени 2022 года – периода объявления частичной мобилизации. Тогда сотни тысяч россиян выехали из страны, и этот фактор до сих пор влияет на настроения.

На этом фоне Кремль пытается демонстрировать "обычность". Например, в конце апреля Путин посетил школу художественной гимнастики в Санкт-Петербурге. В видео, распространенном государственными медиа, он общается с детьми и целует одну из девушек в лоб.

Аналитики обращают внимание, что подобные публичные жесты уже использовались ранее для создания образа близости к народу. В то же время количество поездок президента существенно сократилось – в этом году их значительно меньше, чем в прошлом году.

Как писал OBOZ.UA, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок считает: то, что российский диктатор сам попросил о прекращении огня на 9 мая, является положительным сигналом для Украины. Ведь к этому главу Кремля заставило не желание запылить войну, а все меньшая способность российской ПВО защитить территорию РФ от ударов украинских дронов.

