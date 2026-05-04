Путин боится атаки во время парада: на башнях Кремля поставили вооруженных военных, а на въездах в Москву – блокпосты

В Москве резко усилили меры безопасности накануне парада 9 мая: на въездах в российскую столицу выставили блокпосты, а территорию Кремля окружили силовиками с пулеметами. Причиной таких мер стал страх перед атаками украинских беспилотников – в РФ боятся ударов во время мероприятия с участием диктатора Владимир Путин.

Об этом пишут российские медиа. А в сети обнародовали соответствующие видео.

Усилена охрана и изменен формат парада

Силовики перекрыли доступ к Красной площади, где должен проходить парад, а на стенах и башнях Кремля, в частности на Спасской башне, разместили вооруженных бойцов с пулеметами и снайперскими винтовками.

В центр Москвы стянули бронеавтомобили и внедорожники с крупнокалиберным оружием.

В то же время Минобороны РФ объявило, что в этом году парад впервые с 2007 года пройдет без военной техники. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил это "оперативной обстановкой" и угрозой со стороны ВСУ.

Парад должен начаться в 10 часов по местному времени. Однако зрители увидят только как будут шагать пешие расчеты, а вместо техники покажут видеотрансляции действий российских оккупантов на фронте.

Ограничения связи

Перед парадом в Москве планируют также масштабные ограничения связи – возможна полная блокировка мобильного интернета в пределах МКАД, а также перебои с SMS. По данным российских медиа, ограничения могут быть жестче, чем раньше, и затронуть даже так называемые "белые списки".

Путин боится атаки во время парада

Похоже, что российский диктатор Владимир Путин не на шутку испугался ударов ВСУ. Силы обороны возобновили атаку на столицу страны-агрессора в начале мая.

В ночь на 4 мая украинские беспилотники также посетили Москву. Российская РЭБ "приземлила" один из наших дронов прямо на многоэтажку, расположенную в 6 км от Кремля.

Накануне парада Путин звонил президенту США Дональду Трампу и выражал готовность объявить временное перемирие. Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет не короткого прекращения огня на 9 мая, а длительного, и допустил, что украинские дроны пролетят на параде в Москве.

