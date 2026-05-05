'Временное ухудшение': жителей России предупредили о перебоях мобильной связи и интернета с 6 по 9 мая

Органы государства-агрессора России предупредили о возможных перебоях или полном отключении мобильной связи и интернета с 6 по 9 мая. Речь идет прежде всего о Санкт-Петербурге и прилегающих районах Ленинградской области, где в это время готовятся к массовым мероприятиям.

Информацию распространили через кремлевские медиа со ссылкой на комитет по информатизации и связи города. Там заявили, что "с 6 по 9 мая возможно временное ухудшение качества мобильной связи и интернета", а ограничения якобы связаны с подготовкой и проведением мероприятий и "нужны для обеспечения безопасности".

Проблемы уже фиксируют

Жители Санкт-Петербурга еще до официального предупреждения начали жаловаться на сбои в работе сети. У них не открывались сайты, а мессенджеры работали с перебоями или вообще не загружались.

Это первые признаки тех самых ограничений, о которых теперь говорят открыто.

И интересно, что подобные сообщения поступают не только из одного города. Журналисты издания 7x7 подсчитали, что предупреждение об ограничении мобильного интернета получили жители как минимум 40 регионов – от Камчатки до Калининграда.

То есть география значительно шире, чем заявлено изначально.

Масштабы и последствия

Наиболее ощутимые ограничения могут продлиться с 5 по 9 мая, о чем отдельно сообщил "Сбер". В банке предупредили клиентов о возможных проблемах с отправкой СМС, безналичными платежами и даже работой банкоматов.

Кроме того, операторы мобильной связи, в частности Т2 и МТС, также рассылали своим абонентам сообщения о предстоящих перебоях. В некоторых регионах власти прямо подтвердили ограничения связи и объяснили их необходимостью "обеспечения безопасности" во время празднования 9 мая.

Як раніше писав OBOZ.UA, напередодні параду 9 травня Росія зосередила значну частину систем протиповітряної оборони навколо Москви, через що захист інших регіонів країни-агресора значно послабшав.

