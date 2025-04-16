От Твери до Красноярска: в России в марте участились пожары на объектах железнодорожной логистики. Видео

В марте этого года в ряде регионов России участились случаи пожаров на железной дороге. Причем это не случайные пожары – систематически уничтожается инфраструктура, обеспечивающая оккупантам военные логистические нужды.

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География пожаров на железной дороге широкая – от Подмосковья до Сибири. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Украинские разведчики также показали соответствующее видео.

Как утверждают в ГУР, только в марте в Московской, Самарской и Тверской областях огонь уничтожил шесть единиц тягового состава. На территории республики Марий Эл, и в Ставропольском и Красноярском краях уничтожены девять устройств железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки.

Также, по данным украинской разведки, в Московской области выгорели силовой трансформатор и вагон-цистерна с горючим.

"Борьба с поставкой боеприпасов и военной техники российской оккупационной армии по железной дороге продолжается", - отметили в ГУР МО.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в российском Архангельске в результате пожара уничтожены четыре автомобиля силовиков. Возгорание произошло вблизи здания областного управления внутренних дел, а впоследствии огонь от автомобилей перекинулся на здание.

Этот пожар стал еще одним проявлением сопротивления кремлевским властям и его силовым структурам.

Ранее в Оренбурге после мощного взрыва разразился масштабный пожар на Самарской теплоэлектроцентрале. В местной службе, принимающей вызовы по чрезвычайным ситуациям, возгорание объяснили "замыканием на трансформаторной подстанции". После хлопка в части домов исчезла электроэнергия.

А в российском Саратове прогремели взрывы на военном аэродроме, где впоследствии также вспыхнул масштабный пожар. РосСМИ утверждали, что причиной ЧП стало возгорание мазута.

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