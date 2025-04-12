В российском Саратове раздался взрыв на военном аэродроме: вспыхнул пожар. Фото и видео

В российском Саратове в субботу, 12 апреля, на военном аэродроме прогремели взрывы. После этого там разразился масштабный пожар.

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Об этом сообщают российские СМИ. В частности, на аэродроме было слышно несколько взрывов.

После этого начался большой пожар, охвативший значительную площадь на территории аэродрома. По данным росСМИ, причина пожара – возгорание мазута.

Фото и видео с места событий свидетельствуют о большом количестве дыма и пламени, которое видно с расстояния.

Пока никаких официальных подтверждений или уточнений относительно причин взрывов и масштабов пожара со стороны оккупантов нет.

Напомним, в ночь на 10 апреля в нескольких регионах РФ пожаловались на атаку дронов. Серия взрывов была зафиксирована в Московской и Калужской областях. При атаке дронов аэропорты Внуково в Москве и Калужский аэропорт закрывались по плану "Ковер".

В ночь на 5 апреля в Самарской области РФ было поражено промышленное предприятие в Чапаевске. В частности, был атакован завод "Промсинтез", занимающийся производством взрывчатых веществ.

Как сообщал OBOZ.UA, в России жаловались на атаку украинских дронов Саранска. Под удар попал завод "Оптиковолоконные системы" – первое и единственное в РФ предприятие, производящее оптоволоконные кабели для управления БПЛА на фронте.

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