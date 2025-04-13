В российском Оренбурге разгорелся масштабный пожар на ТЭЦ: взрыв объяснили замыканием. Фото и видео

Утром 13 апреля в Оренбурге (РФ) после громкого взрыва вспыхнул масштабный пожар на Сакмарской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). В местной службе, принимающей вызовы по чрезвычайным ситуациям, возгорание объяснили "замыканием на трансформаторной подстанции".

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Местные жители пожаловались, что после "бавовны" в части домов пропало электричество. Об этом сообщили российские Telegram-каналы.

Момент взрыва в Оренбурге попал на видео из камер слежения. Судя по кадрам, он прозвучал в 05:08 по местному времени. После этого на ТЭЦ вспыхнул сильный пожар, который был виден из разных районов города.

Жители начали писать в сети, что их разбудил и сильно испугал звук мощного взрыва. Сразу после него они сообщили об отключении электричества в жилых домах.

Также россияне со ссылкой на распространенные в сети видео утверждали, что на кадрах слышно гудение, предшествовавшее взрыву в Оренбурге. Однако власти региона информацию об атаке БПЛА не подтвердили.

Местному же изданию в Единой дежурно-диспетчерской службе заявили, что в районе Сакмарской ТЭЦ по улице Терешковой "произошло замыкание на трансформаторной подстанции".

Согласно открытым данным, Сакмарская ТЭЦ входит в Оренбургский филиал ПАО "Т плюс" и предназначена для обеспечения Оренбурга горячей водой, отоплением и электроэнергией. В общем обеспечивает теплом 80% города.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 апреля в российском Саратове прогремели взрывы на военном аэродроме, а затем вспыхнул масштабный пожар. РосСМИ утверждали, что причина ЧП – возгорание мазута.

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