'Акт неповиновения': в России уничтожены четыре автомобиля силовиков – ГУР

В российском Архангельске в результате пожара уничтожены четыре автомобиля силовиков. Возгорание произошло возле здания областного управления внутренних дел.

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины. Там добавили, что после огонь от автомобилей перекинулся на здание.

"12 апреля 2025 года в Архангельске в России вспыхнул пожар на территории областного управления внутренних дел на улице Попова, 57 – уничтожены четыре ведомственных фургона типа "ГАЗель", – говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что разрушительный пожар стал еще одним проявлением сопротивления кремлевским властям и их силовым структурам, участвующим в принудительной мобилизации населения для ведения агрессивной войны против Украины.

Число людей, осознающих важность прямых действий внутри государства-агрессора, растет. Главное управление разведки Министерства обороны Украины поддерживает их в стремлении к решительным и эффективным шагам.

"Спасибо храбрецам, которые выбрали борьбу со злом. Сопротивление путинскому режиму будет продолжаться!" – говорится в сообщении.

Напомним, утром 13 апреля в Оренбурге после мощного взрыва вспыхнул масштабный пожар на Самарской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). В местной службе, принимающей вызовы по чрезвычайным ситуациям, возгорание объяснили "замыканием на трансформаторной подстанции". После "бавовны" в части домов исчезла электроэнергия.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 апреля в российском Саратове прогремели взрывы на военном аэродроме, а затем вспыхнул масштабный пожар. РосСМИ утверждали, что причиной ЧП стало возгорание мазута.

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