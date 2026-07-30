"Общественное мнение готовится к этому": эксперт указал на обстоятельства, свидетельствующие о неизбежности мобилизации в России

В России мобилизация неизбежна, и "общественное мнение" готовят к этому заранее. Она может принимать различные формы, однако, скорее всего, в стране-агрессоре задействуют уже отработанный сценарий 2022 года — то есть частичную мобилизацию, к которой еще добавятся скрытые процессы.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник. Эксперт отметил, что полуофициальные слухи о мобилизации в РФ уже некоторое время циркулируют в обществе.

Исторический опыт

"Общественное мнение в России к этому готовится, время от времени раздаются заявления, которые потом пытаются опровергнуть, а затем следует официальное заверение о том, что, мол, нет-нет, никакой мобилизации не готовится. Для россиян, наученных историческим опытом, это явный сигнал того, что именно так и будет. То есть, если власть обещает, что чего-то не будет, то это точно будет. Так было с пенсионной реформой, с ценами на топливо и т. д.", – напомнил Алексей Мельник.

Между прочим, именно из-за того, что обещания властей никогда не соответствуют действительности, российские власти никогда не знают истинных настроений в обществе.

"Поэтому, когда Всероссийский центр изучения общественного мнения проводит опрос среди российского населения, люди заявляют, что доверяют Путину, хотя на самом деле ему не доверяют. Ни Путину, ни вообще российским официальным лицам, потому что, если им что-то обещают, этого точно не будет", – уверен эксперт.

Как это будет

Так или иначе, россияне уже "морально готовятся" к объявлению мобилизации.

"Есть косвенные свидетельства этого. Например,рост количества запросов „как уехать из России". То есть определенная часть населения уже готовится, чтобы заранее избежать мобилизации", – рассказал Алексей Мельник.

Эксперт считает, что"скорее всего, будет задействован отработанный сценарий скрытой мобилизации"вместе со сценарием частичной мобилизации 2022 года (тем более что указ, которым тогда была объявлена частичная мобилизация, до сих пор не отменен).

"Ничего нового утверждать не нужно. Военкоматы, Росгвардия, полигоны — вся инфраструктура для этого уже подготовлена. Скорее всего, это произойдет не до выборов, а сразу после, хотя, конечно, для режима могут быть определенные неожиданности", — отметил эксперт.

Контрактов не будет

"Скорее всего, контрактов не будет, потому что в таком случае придется все-таки каким-то образом получить согласие призывника, ведь он должен поставить подпись. Проще всего – это все-таки частичная мобилизация, в первую очередь, это резервисты, те, кто уже имеет определенные формализованные отношения с российскими вооруженными силами", – предположил эксперт.

Отдельно Алексей Мельник упомянул о временно оккупированных территориях Украины,"где россияне с самого начала не слишком церемонились"и, соответственно, будут там в добровольно-принудительном порядке собирать людей на войну.

Огромный риск

"Ключевой вопрос, который задают, в том числе, российские военные блогеры: теоретически мобилизационный резерв мужского населения в России практически не ограничен, но трудоспособная часть мужчин вырывается из российской экономики, уходит в армию. Это во-первых. Во-вторых — кто будет готовить их к сегодняшним условиям ведения войны, где те профессиональные инструкторы? В-третьих — чем их вооружить? Речь идет не только о стрелковом оружии, но и о той же технике. Если у них сейчас уже тотальный дефицит лёгкой бронированной техники, они передвигаются на "Жигулях", "ВАЗах", то тогда эта проблема обострится ещё больше", – считает эксперт.

Алексей Мельник предполагает, что российский диктатор может пойти на "огромный риск" мобилизации. Однако"далеко не факт, что увеличение численности личного состава приведет к повышению уровня боевой готовности российской армии", если не "наоборот, подорвет его".

Как сообщал OBOZ.UA, эксперты из ISW уверены – кремлевские чиновники и силовые структуры РФ активно обсуждают различные варианты возможной будущей мобилизации, пока диктатор"продолжает взвешивать риски". Одновременно российские власти готовят бюрократическую и законодательную основу на случай принятия решения о новом призыве.

В свою очередь, диктатор России активизировал усилия по милитаризации российского общества и стремление разделить с населением ответственность за войну в Украине. Глава Кремля подчеркнул необходимость глубокого внедрения военных нарративов в гражданское общество.

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