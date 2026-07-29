В России рассматривают широкий спектр сценариев мобилизации: в ISW оценили планы Кремля

Кремлевские чиновники и силовые структуры РФ активно обсуждают различные варианты возможной будущей мобилизации, пока диктатор Владимир Путин продолжает взвешивать риски. Российские власти готовят бюрократическую и законодательную почву на случай решения о новом призыве.

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Поводом для новой волны мобилизации в России может стать серьезный провал на фронте. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Новые ограничения и жесткий контроль

По данным источников в российском правительстве, в случае проведения мобилизации после выборов в Госдуму в сентябре 2026 года в стране могут ввести еще более жесткие ограничения. Политические стратеги, работающие с Кремлем, отмечают, что поводом для призыва может стать провал на фронте или в текущих усилиях по вербовке.

В свою очередь, представитель силовых структур выступают за радикальные меры для предотвращения возможных гражданских беспорядков, среди которых введение полного или частичного военного положения, ужесточение наказаний за нарушения валютного законодательства и усиление контроля над иностранными активами, ограничения на использование VPN-сервисов и потенциальное введение выездных виз.

Возможность проведения мобилизации осенью обсуждается, однако, по оценкам экспертов, окончательное решение Путиным пока не принято. Окончательное решение в Кремле не принято из-за угроз для путинского режима в случае новой волны мобилизации.

Расширение полномочий силовиков

Параллельно с дискуссиями Кремль планомерно создает условия для облегчения процесса мобилизации в случае ее объявления. В частности, 26 июля Путин подписал закон, предоставляющий Росгвардии и минобороны РФ прямой доступ к Единому государственному реестру актов гражданского состояния. Это позволит силовикам получать исчерпывающие данные о военнослужащих и их семьях, значительно сократив бюрократические процедуры.

Кроме того, в Росгвардии попросили расширить их полномочия в сфере гражданской обороны для защиты общества от "опасностей" в период мобилизации, военного положения и военного времени.

Аналитики ISW отмечают, что оптимизация бюрократического аппарата идет еще с 2025 года. В частности, еще ноябре 2025 года в России изменили административный процесс призыва, переведя его с полугодовых циклов на круглогодичный режим, что существенно ускорило обработку данных призывников и резервистов.

Эксперты подчеркивают, что масштабная мобилизация остается крайне личным решением Путина. Оно напрямую зависит от его индивидуального восприятия ситуации на поле боя и устойчивости режима. На данный момент остается неясным, решится ли главарь Кремля на этот шаг и по какому именно сценарию пойдет процесс.

Напомним, Россия может развернуть новую волну принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Украины. По предварительным данным, речь идет о применении жестких методов, которые уже использовались ранее.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что диктатор России активизировал усилия по милитаризации российского общества и стремлению разделить с населением и Государственной думой ответственность за войну в Украине. Главарь Кремля сделал акцент на необходимости глубокого внедрения военных нарративов в гражданское общество.

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