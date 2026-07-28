"Война навсегда": Кремль готовит общество к жизни в режиме постоянной милитаризации

Диктатор России Владимир Путин активизировал усилия по милитаризации российского общества и стремлению разделить с населением и Государственной думой ответственность за войну в Украине. Главарь Кремля сделал акцент на необходимости глубокого внедрения военных нарративов в гражданское общество.

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По мнению военного преступника, осознание "важности войны" должно сохраняться в обществе даже после завершения боевых действий. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Курс на тотальную милитаризацию

Проанализировав последние публичные выступления диктатора РФ, аналитики пришли к выводу, что для Кремля война против Украины остается основной задачей. Путин заявил, что сейчас для России нет ничего приоритетнее боевых действий в Украине, а также попытался создать образ поголовной готовности россиян к самопожертвованию.

Говоря о российских добровольцах, Путин заявил, будто они "опасаются, что в мирное время их помощь больше не понадобится". В ISW отмечают, что такая риторика направлена на демонстрацию якобы неиссякаемого желания российского общества продолжать войну.

Коллективная ответственность за агрессию

В ходе встречи с депутатами Государственной думы Путин подчеркнул "абсолютное единство" власти в военных вопросах. Он напомнил, что с 2021 года парламентарии приняли около 3000 законопроектов, две трети из которых проходили при единогласной поддержке всех фракций и были направлены на обеспечение армии, оборонного сектора и адаптацию экономики.

Отдельно было отмечено коллективное голосование за законы об аннексии и "интеграции" оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Подготовка к выборам 2026 года

По оценке экспертов ISW, такой акцент Путина на роли парламентариев и рядовых граждан в войне не случайна. Активно распределяя роли в поддержке войны, Путин пытается снять с себя личную ответственность за затяжной и крайне дорогостоящий для РФ конфликт.

Также Кремль хочет создать иллюзию монолитной народной поддержки его решений и сформировать нужный информационный фон в преддверии парламентских выборов осенью 2026 года.

Напомним, военные расходы РФ и в дальнейшем будут оставаться приоритетом при составлении федерального бюджета на ближайшие три года. Страна-агрессор должна одновременно обеспечить "укрепление обороны" и выполнение первоочередных социальных задач. Таким образом, Кремль ставит перед собой цель и в дальнейшем сохранять высокий уровень финансирования войны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ обочередном увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ. Это уже второе такое решение за лето, а общее количество военнослужащих теперь должно достичь 1 млн 535 тыс. человек.

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