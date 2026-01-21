'Жизненно необходим': в России призвали срочно создать православный искусственный интеллект

В стране-агрессоре РФ появилась еще одна "жизненная необходимость" – она в создании "православного искусственного интеллекта", основанного на "традиционных духовных ценностях". Приближенные к режиму публичные лица утверждают, что использование западных моделей ИИ, обученных на "чужих ценностях", способствуют "проникновению нежелательных идей в информационное пространство".

По крайней мере, о "жизненной необходимости" создания православного ИИ заявили на всемирном русском народном соборе. В частности, о нужности сугубо российской технологии "с четкими моральными и духовными ориентирами" высказался заместитель председателя собрания Михаил Иванов.

Православный ИИ

"Речь идет не о замене пастыря или автоматизации веры. Это должен быть безопасный проводник к проверенным источникам знаний", – подчеркнул Иванов. Он подчеркнул, что вопрос создания такого ИИ является частью "духовной безопасности общества " – но только если они "строго опираются на каноны" русской православной церкви.

В данном случае Иванов лишь повторяет требование российского приближенного к режиму "православного бизнесмена" Константина Малофеева. Это последний предложил создать ИИ, обученный на "правильных" источниках: Евангелие "Домострой", отдельные произведения Достоевского, Пушкина, Ломоносова, Ильина и все "произведения" Дугина и тому подобное. Конечно, работать такой ИИ сможет только "в рамках суверенного российского интернета".

Отношение к технологиям

Патриарх РПЦ Кирилл неоднократно говорил, что ИИ "опаснее ядерной энергии". По его словам, западные разработки нередко становятся инструментом политической манипуляции, потому что пропагандируют политкорректность и "навязывают определенную (читай "толерантную") парадигму" поведения.

Именно поэтому глава РПЦ требовал поставить "суверенный ИИ" под жесткий контроль государства.

Главарь Кремля также обвинял западные ИИ в русофобии и ангажированности, и заявлял, что их доминирование на российском рынке недопустимо. По его словам, такие алгоритмы способны "отменять" российскую культуру, игнорируя вклад страны в науку, искусство и литературу.

Агрессоры на рынке

России практически нет на мировом рынке искусственного интеллекта, отмечают в The Moscow Times. Так, в опросе LM Arena, где пользователи оценивают модели искусственного интеллекта, GigaChat и YandexGPT, которые считаются "лучшими российскими вариантами" ИИ, даже не входили в топ-20.

А согласно рейтингу Стэнфордского университета Global AI Vibrancy Tool, который измеряет развитость и эффективность ИИ-систем, Россия занимает 28-е место из 36 стран.

Как сообщал OBOZ.UA, британские ведущие эксперты по технологиям и их социальному влиянию считают, что грамотность в области искусственного интеллекта должна стать универсальной частью образования наравне с чтением и письмом. По их мнению, может произойти большой разрыв между детьми, которые изучают и понимают, как работает ИИ, способны им управлять, и теми, кто не имеет доступа к таким знаниям и не умеет пользоваться интеллектуальной машиной.

