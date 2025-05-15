Патриарх Кирилл появился на публике с панагией, украденной у украинского митрополита. Фото

Глава Русской православной церкви, патриарх Московский Кирилл (Владимир Гундяев) 8 мая 2025 года получал орден Республики Сербия из рук президента Александра Вучича. Во время церемонии на нем была замечена панагия, которая внешне полностью совпадает с той, что была изготовлена в единичном экземпляре ювелирами Киево-Печерской лавры и принадлежала покойному митрополиту УПЦ МП Владимиру (Сабодану). Аналогичных изделий в России не существовало.

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Об этом сообщает информационно-аналитическая платформа на религиозную тематику "Духовный фронт Украины". Эту панагию похитили в 2016 году в селе Ходосевка Киевской области, в доме митрополита Александра (Драбинко), который был помощником и считался "правой рукой" митрополита Владимира до его смерти в 2014 году. Панагию считали утраченной после кражи двух сейфов с личными ценностями, стоимость которых оценивалась в сотни тысяч долларов.

Уголовное производство №12016110200000924 было открыто по ч. 5 ст. 185 УК Украины (кража в особо крупных размерах) 12 марта 2016 года. А 6 апреля 2017 года Нацполиция задержала группу лиц, которые пытались продать часть похищенного имущества на сумму 500 тысяч долларов США.

Среди задержанных были двое священников УПЦ МП: Степан Бенц, Алексей Савенко. Иерей Бенц впоследствии умер, а Савенко до сих пор является настоятелем храма апостола Евангелиста Иоанна Богослова на Позняках в Киеве.

Правоохранители сообщили о подозрении только Степану Бенцу, с которым заключили соглашение о признании вины — без согласия потерпевшей стороны. Другие лица, которых он называл причастными, не были привлечены к ответственности.

Хотя часть имущества удалось вернуть, некоторые ценности, включая панагию, оставалась пропавшей. Расследование, которое в 2019 году передали в Следственное управление ГУНП в Киеве, не дало существенных результатов: активных следственных действий не вели, новых подозрений не выдвигали.

Тот факт, что панагия оказалась в России и сейчас находится во владении главы РПЦ, ставит новые вопросы перед следствием. Издание пишет, что это может потребовать международной правовой помощи для выяснения обстоятельств ее попадания к Кириллу и возвращения ценности законному владельцу.

"Остается открытым вопрос, кто именно совершил кражу личных ценностей митрополита Александра, как похищенные вещи оказались у лиц, пытавшихся их продать, и каким образом уникальная панагия могла попасть к патриарху Московскому Кириллу. Неэффективное расследование в течение длительного времени и новые обстоятельства требуют тщательной проверки и надлежащей реакции со стороны правоохранительных органов", — пишет ресурс.

Как сообщал OBOZ.UA, глава РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев) высмеял Алексея Шляпина, который поставил духовность выше патриотизма. Священник из Можайска обратился к патриарху и призвал думать прежде всего о Царстве Божьем и Боге.

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