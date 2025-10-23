Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев пожаловался, что экономика страны-агрессора России находится в упадке. По его словам, сейчас РФ угрожает устойчивое снижение экономической активности.

При этом пропагандист выдал, что Россия не может себе позволить падение экономики во время войны. Фрагмент заявления рупора Кремля опубликовал Telegram-канал "Сеятель ветра".

Новые жалобы пропагандистов

Соловьев заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин ставил задачу, чтобы российская экономика развивалась быстрее средних мировых темпов. Однако в результате пропагандист внезапно осознал, что благодаря чьей-то политике российская экономика движется к рецессии.

"Верховный главнокомандующий ставил задачу, что мы должны двигаться темпами выше средних мировых. А благодаря кому, чему и чьей политике мы вдруг оказались на грани рецессии. Может кто-то даст ответ? Или это вопрос к синоптикам? Просто такая погода? Война идет! Мы не можем позволить себе роскошь сорваться в рецессию", – пожаловался пропагандист.

Как известно, Министерство финансов США ввело санкции против крупных российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм. Вашингтон призвал Москву немедленно согласиться на прекращение огня в Украине.

Напомним, вследствие ударов украинских БПЛА по нефтеперерабатывающим мощностям России стоимость бензина марки АИ-92 достигла 74 336 рублей за тонну (эквивалентно $917,44). Это стало для этого стандарта 15-м рекордом с начала года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что руководство страны-агрессора России продолжает выдвигать максималистские требования для прекращения войны, равносильные полной капитуляции Украины. Тем не менее вину за вероятный провал мирных переговоров Кремль пытается переложить на Запад.

