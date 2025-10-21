Цени на АЗС в "стране-бензоколонке" побили 15-й рекорд за год: стоимость бензина в России летит в космос

Вследствие ударов украинских БПЛА по нефтеперерабатывающим мощностям России стоимость бензина марки АИ-92 достигла 74 336 рублей за тонну (эквивалентно $917,44). Это стало для этого стандарта 15-м рекордом с начала года.

Об этом сообщают росСМИ. Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, 20 октября бензин АИ-92 подорожал еще на 0,08%.

Также до 77,7 тыс. рублей за тонну выросла цена зимнего дизеля (+0,2%), тогда как авиакеросина – до 80 203 рублей за тонну (+2,92%), а мазута – до 22 267 рублей за тонну (+0,61%). Вместе с тем другие виды автомобильного топлива в России упали в цене:

АИ-95 подешевел до 79,6 тыс. рубля за тонну (-0,51%);

подешевел до 79,6 тыс. рубля за тонну (-0,51%); летний дизель – до 64,9 тыс. рублей (-6,67%);

– до 64,9 тыс. рублей (-6,67%); межсезонный дизель – до 63 690 рублей (-5,04%).

Ситуация з автомобильным топливом в России

В попытке сдержать бесконтрольный рост стоимости топлива в конце сентября правительство страны-агрессора запретило до 31 декабря экспорт автомобильного бензина (распространяется в том числе и на его непосредственных производителей). Кроме того, до конца года в России ввели запрет на экспорт дизеля, а также судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах, однако запрет не распространяется на производителей.

С августа (то есть, после начала в эффективной кампании Украины по поражению российских НПЗ беспилотниками) подорожание топлива заметили 74% российских водителей, а почти 20% сталкивались с пустыми заправками. При этом 90% ожидают дальнейшего подорожания, говорится в результатах недавнего исследования.

По данным экономического обозревателя Станимира Добрева, перебои с поставками топлива зафиксированы уже в 84% регионов РФ – не так давно к ним присоединились Ямало-Ненецкий автономный округ, Тува, Удмуртия и Курганская область. Особенно абсурдной ситуация стала в Тюмени – в одном из главных центров нефтедобычи РФ ввели ограничения до 30 литров на одного человека, а за несколько месяцев цены взлетели с 50-55 до 70-80 рублей за литр бензина.

Как уже сообщал OBOZ.UA, согласно прогнозу украинской разведки до конца года Россия может потерять до 60% собственных мощностей по переработке нефти и станет зависимой от импорта топлива. Несмотря на попытки искать помощь в Беларуси, Китае или Индии, реального спасения не будет – партнеры отворачиваются, а ресурсы Кремля стремительно исчерпываются.

