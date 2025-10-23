Кремль создает условия, чтобы оправдать вероятный провал мирных переговоров: в ISW раскрыли целые агрессора

Руководство страны-агрессора России продолжает выдвигать максималистские требования для прекращения войны, равносильны полной капитуляции Украины. Тем не менее, вину за вероятный провал мирных переговоров Кремль пытается переложить на Запад.

Видео дня

Одновременно с этим российские власти утверждают, что якобы готовы к конструктивному диалогу. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Манипуляции Кремля

По мнению аналитиков, Кремль ставит условия, чтобы оправдать себя за вероятный провал будущих мирных переговоров из-за собственного нежелания участвовать в добросовестных переговорах. В частности, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и США не определили дату саммита Путина и Трампа и что вокруг саммита в основном ходят ложные "слухи и сплетни".

В свою очередь генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций и ключевой переговорщик Кремля Кирилл Дмитриев обвинил западные СМИ в искажении новостей о саммите с целью его подрыва. Другие представители российской власти утверждают, что Москва продолжает подготовку к саммиту, а в попытках сорвать встречу обвиняют Европейский Союз.

В целом россияне обвиняют тех, кто выступает против мирного соглашения, в попытках представить ситуацию так, будто она изменилась за последние несколько недель.

РФ мечтает о капитуляции Украины

Эксперты ISW считают, что Кремль создает условия, чтобы переложить вину за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на ЕС и Запад несмотря на то, что именно Россия продолжает придерживаться своих максималистских военных целей, которые равносильны полной капитуляции Украины.

Кремль недавно публично и в частном порядке подчеркнул свой отказ идти на уступки по своим требованиям, как это видно из недавних заявлений официальных лиц Кремля и из неофициального документа, который российские официальные лица отправили в США. Речь идет, в частности, о требовании Москвы получить контроль над Донецкой область, при чем даже ее части, которая не оккупирована на данный момент.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объяснил, почему он отменил ранее запланированную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, американский лидер сослался на собственное ощущение бесперспективности такой встречи.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в рамках подготовки к встрече Трампа и Путина госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор. Никаких наполненных конкретикой заявлений после него не прозвучало. Однако западные СМИ уже тогда начали сообщать, что в ближайшее время встречи президента США с российским диктатором не будет.

