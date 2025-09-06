'Косплей на правосудие': московский суд назначил от 26 до 28 лет лишения свободы украинским спецназовцам

Суд в Москве приговорил украинских спецназовцев, которые в 2023 году провели на территории страны-агрессора операцию по уничтожению российских самолетов. Это подполковник Андрей Антоненко, которого приговорили к 28 годам заключения, капитан Андрей Кулиш (26 лет тюрьмы), младший лейтенант Денис Ткаченко (27 лет) и сержант Алексей Мазуренко (26 лет).

Судьи страны-агрессора признали украинских воинов "террористами". Однако сами спецназовцы назвали это "косплеем на правосудие" и даже процитировали россиянам стихи Павла Тычины, которых там не поняли.

В частности, украинских военных обвинили в "минировании железной дороги, ЛЭП и нефтехранилища в глубине территории", а также в размещении дронов возле аэродрома Шайковка в Калужской области в августе 2023 года.

Что сказали герои

"Я не считаю себя террористом и не согласен с теми обвинениями, которые выдвинуты в отношении меня. Я не знаю, как сложится дальнейшая моя судьба и жизнь, но у меня такое глубокое личное ощущение, что здесь это какой-то косплей на правосудие", – сказал Андрей Антоненко.

После чего он рассказал на память строки из стихотворения Тычины "Я утверждаюсь":

Я єсть народ, якого Правди сила

ніким звойована ще не була.

Яка біда мене, яка чума косила! —

а сила знову розцвіла.

Далее судья признал, что ничего не понял и даже спросил, о чем это.

В свою очередь Андрей Кулиш, Денис Ткаченко и Алексей Мазуренко повторили, что не признают себя террористами и не согласны с обвинениями. Они отметили, что выполняли свой "воинский долг, долг граждан Украины".

Более того, украинцы несколько раз подчеркивали, что все объекты, которым они пытались нанести вред, имели военное назначение. Гражданским россиянам наши воины никакого вреда не делали.

Что известно об операции ГУР

Главное управление разведки Минобороны рассказывало детали указанной операции. Так, в августе 2023 года разведывательная группа украинских спецназовцев преодолела 600 километров пешком по территории России. Во время этой операции был уничтожен стратегический бомбардировщик ТУ-22М3, а еще два самолета получили серьезные повреждения.

В ГУР признали, что операция не только "нанесла значительный экономический ущерб" агрессорам, но и "спровоцировала панические настроения среди местного населения и военнослужащих" России.

Но во время возвращения группы в Украину разведчики попали в засаду. Прикрывая отход своих побратимов, командир группы Олег Бабий погиб в бою.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские правоохранители задокументировали новые преступления российского судьи из так называемого Южного окружного военного суда РФ Константина Простова. Россиянину было сообщено о новом подозрении за военные преступления, в частности нарушение требований Конвенции об обращении с военнопленными.

