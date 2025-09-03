Украинские правоохранители задокументировали новые преступления российского судьи из так называемого южного окружного военного суда РФ Константина Простова. Россиянину было сообщено о подозрении по ч.1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления, в частности нарушение требований Конвенции об обращении с военнопленными.

Как установило расследование, в августе и ноябре 2024 года Простов незаконно назначил тюремный срок еще двум пленным воинам Национальной гвардии Украины. Об этом сообщили СБУ и Офис генпрокурора.

Оба украинских защитника входили в 12-ю бригаду спецназначения Нацгвардии "Азов", в составе которой обороняли Мариуполь с первых дней полномасштабной войны. Согласно сфабрикованному решению российского судьи военнопленные получили 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

"Простов устраивает показательное судилище по надуманным обвинениям против пленных защитников Украины", – отметили в СБУ.

Что предшествовало

Это уже второй задокументированный факт, когда Простов лишает свободы пленных защитников Украины.

В июне этого года фигурант получил от следователей Службы безопасности первое заочное подозрение за военные преступления. Тогда он назначил аналогичные "сроки" еще двум воинам-Нацгвардейцам.

Простов нарушает нормы международного права, согласно которым пострадавшие являются комбатантами вооруженного конфликта. В случае попадания в плен такие лица приобретают статус военнопленных и не подлежат тюремному заключению за участие в боевых действиях.

"Поскольку российский военный преступник находится на территории страны-агрессора, продолжаются комплексные мероприятия, чтобы привлечь его к ответственности", – добавили в СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, также Служба безопасности Украины сообщила о новом заочном подозрении в военных преступлениях главе Чечни Рамзану Кадырову. Дело в том, что соратник диктатора Владимира Путина отдавал приказы использовать украинских пленных как "живой щит" для военных страны-агрессора РФ.

