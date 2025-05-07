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Кого Путин пригласил на свой парад 9 мая: список стран

Дарья Дурова
Новости России
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Кого Путин пригласил на свой парад 9 мая: список стран

Кремлевский диктатор Владимир Путин хочет организовать масштабное празднование 9 мая на Красной площади в Москве. Для этого российские власти приглашали посетить парад лидеров иностранных государств, послов и других чиновников.

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Какие именно страны получили приглашение, раскрыл помощник т.н. президента Юрий Ушаков. На высшем уровне будут представлены 29 стран (в том числе три частично признанных):

  1. Азербайджан;
  2. Армения;
  3. Беларусь;
  4. Казахстан;
  5. Кыргызстан;
  6. Таджикистан;
  7. Туркменистан;
  8. Узбекистан;
  9. непризнанная Абхазия;
  10. Босния и Герцеговина;
  11. Бразилия;
  12. Буркина-Фасо;
  13. Венесуэла;
  14. Вьетнам;
  15. Гвинея-Бисау;
  16. Египет;
  17. Зимбабве;
  18. Китай;
  19. Конго;
  20. Куба;
  21. Лаос;
  22. Монголия;
  23. Мьянма;
  24. частично признанная Палестина;
  25. Сербия;
  26. Словакия;
  27. Экваториальная Гвинея;
  28. Эфиопия;
  29. непризнанная Южная Осетия.

Еще три страны – Индия, Никарагуа и ЮАР – будут представлены "на достаточно высоком уровне", сказал Ушаков.

Также приглашены послы КНДР и США и генеральные секретари ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, Организации Исламского сотрудничества, Союзного государства России и Беларуси, комиссии Африканского союза, президента Нового банка развития, министры обороны 34 стран.

В организованном оккупантами параде будут участвовать войска не только РФ, но и других 13 государств: Азербайджана, Вьетнама, Беларуси, Египта, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Как писал OBOZ.UA:

– По данным InformNapalm, Россия может готовить показательные теракты в нескольких регионах во время парадов на 9 мая с последующим обвинением Украины. Соответствующие указания ФСБ были отданы на "достаточно высоком уровне".

– Сам Путин на параде 9 мая присутствовать лично не будет, но обратится к участникам мероприятия онлайн. В Кремле объяснили это "плотным графиком" диктатора.

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