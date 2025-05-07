Кого Путин пригласил на свой парад 9 мая: список стран
Кремлевский диктатор Владимир Путин хочет организовать масштабное празднование 9 мая на Красной площади в Москве. Для этого российские власти приглашали посетить парад лидеров иностранных государств, послов и других чиновников.
Какие именно страны получили приглашение, раскрыл помощник т.н. президента Юрий Ушаков. На высшем уровне будут представлены 29 стран (в том числе три частично признанных):
- Азербайджан;
- Армения;
- Беларусь;
- Казахстан;
- Кыргызстан;
- Таджикистан;
- Туркменистан;
- Узбекистан;
- непризнанная Абхазия;
- Босния и Герцеговина;
- Бразилия;
- Буркина-Фасо;
- Венесуэла;
- Вьетнам;
- Гвинея-Бисау;
- Египет;
- Зимбабве;
- Китай;
- Конго;
- Куба;
- Лаос;
- Монголия;
- Мьянма;
- частично признанная Палестина;
- Сербия;
- Словакия;
- Экваториальная Гвинея;
- Эфиопия;
- непризнанная Южная Осетия.
Еще три страны – Индия, Никарагуа и ЮАР – будут представлены "на достаточно высоком уровне", сказал Ушаков.
Также приглашены послы КНДР и США и генеральные секретари ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, Организации Исламского сотрудничества, Союзного государства России и Беларуси, комиссии Африканского союза, президента Нового банка развития, министры обороны 34 стран.
В организованном оккупантами параде будут участвовать войска не только РФ, но и других 13 государств: Азербайджана, Вьетнама, Беларуси, Египта, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Как писал OBOZ.UA:
– По данным InformNapalm, Россия может готовить показательные теракты в нескольких регионах во время парадов на 9 мая с последующим обвинением Украины. Соответствующие указания ФСБ были отданы на "достаточно высоком уровне".
– Сам Путин на параде 9 мая присутствовать лично не будет, но обратится к участникам мероприятия онлайн. В Кремле объяснили это "плотным графиком" диктатора.
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