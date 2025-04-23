Как рождественская елка: OSINT-аналитики показали масштабы пожара на складе боеприпасов во Владимирской области. Фото

Спутники NASA фиксируют горение на всей территории гарнизона во Владимирской области России, где находится один из крупнейших арсеналов ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. OSINT-аналитики опубликовали карту космического агентства, на которой видны пожары после взрывов на территории склада.

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Об этом сообщил MT Anderson в X. Он эмоционально прокомментировал фото.

"Место сияет, как рождественская елка", – написал OSINT-аналитик.

Exilenova+ добавил, что взрыв произошел на территории 51-го арсенала ГРАУ. Это один из самых больших складов боеприпасов Министерства обороны России. OSINT-аналитик опубликовал фото арсенала до взрывов и пожара – по состоянию на 26 октября 2024 года.

Telegram-канал Astra сообщил, что система мониторинга пожаров FIRMS зафиксировала возгорание на территории этого арсенала.

На карте обозначены пять термоточек, которые покрывают территорию в три с половиной квадратных километра.

По информации Defense Express, 51-й арсенал ГРАУ содержал 264 тысячи тонн различных боеприпасов и находился под прикрытием самой концентрированной системы ПВО. Склад расположен всего в 60 км от Москвы и в 530 км от границы с Украиной.

Портал пишет, что, скорее всего, на арсенале произошла детонация ракет с твердым топливом – зенитных или баллистических, а также реактивных снарядов к системам залпового огня.

Как сообщал OBOZ.UA, во Владимирской области РФ днем 22 апреля прогремели сильные взрывы с последующей детонацией на одном из крупнейших российских арсеналов. Он находится в районе Барсово Киржакского района.