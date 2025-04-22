На военном арсенале во Владимирской области РФ раздался взрыв с последующей детонацией. Фото и видео

Во Владимирской области РФ днем 22 апреля прозвучали мощные взрывы с последующей детонацией. По словам местных жителей, поражен один из самых больших российских арсеналов – 51-й арсенал ГРАУ.

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Взрывы подтвердил губернатор области. Российские СМИ тем временем сообщают о начале эвакуации местного населения в районе, где после прилета не утихает детонация.

В сети днем 22 апреля начали появляться фото и видео с последствиями удара по воинской части в районе Барсово Киржачского района Владимирской области, где расположен крупный арсенал боеприпасов. После поражения склада там началась мощная вторичная детонация. А над местом прилета поднялся столб дыма, по форме напоминающий гриб, что стало причиной для шуток о применении Украиной "ядерки".

"Украина нанесла ядерный удар по объектам минобороны России во Владимирской области", – иронизирует Telegram-канал "Белгородская Народная Республика".

Тем временем жителям района – не до шуток. Пораженный арсенал является одним из крупнейших в России. Так что после прилета там началась мощнейшая вторичная детонация боеприпасов. Россияне в сети жалуются на "хлопки" и "свист ракет".

Также они рассказывают о минимум четырех украинских дронах, летевших на склад.

Взрывы подтвердил и губернатор региона Александр Авдеев, которому до сих пор непонятна причина "бавовны" и то, что его комментарии и являются "официальной информацией".

"Мощный взрыв в посёлке Барсово во Владимирской области. Причины уточняются. В небо поднимается столб густого дыма, к месту едут оперслужбы. Официальной информации пока нет", – заявил он.

Пока губернатор области пытался разобраться в своих должностных инструкциях, росСМИ начали писать об эвакуации населения из расположенных поблизости населенных пунктов. Сначала сообщалось, что эвакуируют жителей Барсово, впоследствии же некоторые СМИ получили подтверждение от властей о проведении эвакуации также из поселка Мирный. Правда, об организованной эвакуации речь не идет: участие властей в ее проведении, по версии одного из Z-пабликов, заключалось в "просьбе" к россиянам "покинуть свои дома и переехать в Киржач, в школы №6 и 7, где находятся пункты временного размещения".

Позже к перечню добавились также СНТ "Звездный", поселки Дубки, Першино, деревни Храпки и Грибаново.

"Официального комментария, что происходит, пока не поступало", – посетовали пропагандисты, добавив, что взрывы на объекте не утихают.

Известно, что 51-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления в/ч 11785 является одним из самых больших в регионе складов минобороны РФ. На нем в 45 хранилищах и на 30 площадках открытого типа около 105 тыс. тонн ракет, артиллерийских снарядов, реактивных систем залпового огня (РСЗО), компонентов С9 "Точка-У".

"Предположительно, склад использовался для снабжения войск РФ на украинском направлении – в том числе боеприпасами калибров 122 мм, 152 мм и снарядами для "Града" и "Смерча". Его ёмкость – 4286 вагонов по 64 тонны каждый, то есть более 264 тысяч тонн", – пишет один из пабликов.

Этот арсенал уже был поражен в ноябре прошлого года.

Напомним, ранее стало известно, что в Шуе повторно атакована 112-я гвардейская ракетная бригада РФ, которая причастна к удару по Сумам. В этот раз прилет был по ангарам с "Искандерами".

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