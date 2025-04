Готовится к потенциальному затяжному конфликту с НАТО: в ISW раскрыли суть нарративов Кремля относительно парада 9 мая

В России продолжают усилия по дальнейшей милитаризации общества в долгосрочной перспективе, вероятно, готовясь к потенциальному будущему затяжному конфликту с НАТО. Для этого официальные лица Кремля распространяют нарративы, которые неоднократно использовались для оправдания вторжения в Украину.

Это просматривается в заявлениях путинских приспешников относительно парада на 9 мая, в которых они традиционно клеветать на Европу и НАТО. На это обратил внимание Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Так, 20 апреля росСМИ распространили ответ министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о рекомендации Еврокомиссии европейским лидерам воздержаться от участия в военном параде в Москве 9 мая. Речь идет о так называемом дне победы, который является главным "патриотическим" праздником РФ, когда россияне чествуют "вклад СССР" в победу над нацистской Германией во Второй мировой войне, которую в России называют великой отечественной.

Итак, Лавров обвинил Европейский Союз в якобы разжигании "неонацистской идеологии" в Европе и заявил, что Россия "приложит все усилия, чтобы эта идеология не поднимала голову", а еще "уничтожит нацизм раз и навсегда.

"Заявления Лаврова являются частью давних попыток Кремля ссылаться на вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией и более широкие мифы о Второй мировой войне, а также оскорблять Европу и НАТО", – напомнили в ISW.

По словам аналитиков, усилия агрессора направлены на обострение негативных настроений среди населения России и привлечение поддержки милитаризации российского общества в долгосрочной перспективе.

Ранее Кремль обращался к мифам о Второй мировой, чтобы убедить российское население, что его растущие социальные и экономические жертвы ради войны РФ против Украины "могут помочь достичь победы".

Кроме того, российский диктатор Владимир Путин и другие высокопоставленные кремлевские чиновники регулярно ссылаются на расплывчатый термин "денацификация", чтобы призвать к изменению режима в Украине и установлению пророссийского промежуточного правительства. И Путин использовал утверждение, якобы нацисты "контролируют украинское правительство", чтобы оправдать полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

"Кремль все чаще использует ту же схему, которую он использовал против Украины, в отношении Финляндии и бывших советских государств, включая Эстонию и Молдову, чтобы оправдать свои попытки контролировать независимые страны и установить информационные условия для возможной будущей российской агрессии против НАТО", – пояснили в ISW нарративы страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Сербии Александар Вучич сказал, что поедет на парад в Москве 9 мая, несмотря на сильное давление со стороны Европейского Союза. О таком же намерении заявил и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

