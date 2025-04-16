'Сейчас не 1939-й год': Фицо заявил, что, несмотря ни на что, поедет в Москву на 9 мая

Высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предостерегла европейских лидеров от участия в празднованиях в Москве 9 мая. На это уже отреагировал премьер-министр Словакии Роберт Фицо – он заявил, что поедет в Россию.

Видео дня

Об этом сообщает Denník N. Слова Каллас политик назвал неуважением и отметил, что никто не может указывать, что ему делать.

"Я еду в Москву 9 мая. Предупреждение Каллас – это шантаж или предупреждение о том, что я буду наказан, когда вернусь из Москвы? Я не знаю, но я знаю, что сейчас 2025 год, а не 1939", – заявил он.

Фицо сказал, обращаясь к Каллас, что он является законным премьер-министром Словакии, суверенной страны.

"Я поеду в Москву, чтобы отдать честь тысячам красноармейцев, погибших при освобождении Словакии. А также миллионам других жертв нацистского беспредела. Так же, как я отдал честь жертвам высадки в Нормандии или на Тихом океане, или как я уеду почтить память я одних из пилотов RAF. И я напоминаю, что я один из немногих в ЕС, кто постоянно говорит о необходимости мира в Украине, и я не отношусь к ярым сторонникам продолжения этой бессмысленной войны", – сказал премьер.

Словацкий премьер-министр является одним из 20 иностранных лидеров, которых Россия ожидает на военном параде 9 мая. Свое участие в нем уже подтвердили, в частности, лидеры Китая Си Цзиньпин, Бразилии Инасиу Лула да Силва и Сербии Александар Вучич.

Каллас заявила, что ЕС не хочет видеть ни одного потенциального члена блока, который присоединился бы к празднованиям Путина в Москве. Вместо этого они посоветовала европейским политикам посетить Украину, чтобы выразить свою поддержку.

"Что также обсуждалось очень четко и об этом говорили разные страны-члены, так это то, что любое участие в парадах или празднованиях 9 мая в Москве не будет воспринято легкомысленно с европейской стороны, учитывая, что Россия действительно ведет полномасштабную войну в Европе", – подчеркнула политик.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не осудил страну-террориста РФ за ее циничный удар по Сумам, произошедший в Вербное воскресенье, 13 апреля. Свою позицию он аргументировал тем, что не владеет достаточной информацией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!