Вучич поедет в Москву на 9 мая, несмотря на предупреждение о блокировании вступления Сербии в ЕС

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не передумал посещать парад в Москве 9 мая. Он поедет туда по приглашению российского диктатора, несмотря на сильное давление со стороны Европейского Союза.

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Ранее европейские политики предупредили его об угрозе блокирования вступления Сербии в ЕС. Об этом 17 апреля сообщило агентство AP, цитируя сербского лидера.

В частности, европейцы отметили, что визит Вучича в Москву на военный парад 9 мая будет нарушением критериев членства в ЕС для потенциальных новых членов и может подорвать задекларированные амбиции страны относительно вступления в международное политико-экономическое объединение.

Визит также означал бы демонстрацию Сербией поддержки Путина и его войны против Украины.

Однако Вучич сообщил, что одна из сербских воинских частей примет участие в параде 9 мая на Красной площади в столице страны-агрессора. Кроме того, он заявил, что Сербия впервые принимает участие в "совместной" организации этого пропагандистского мероприятия в РФ.

"В ближайшее время на нас будет оказываться давление на мероприятие в Москве, о своем участии в котором мы объявили", – сказал сербский лидер, анонсировавший поездку в Москву вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Ранее высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас призвала европейских лидеров не участвовать в военных празднованиях России на 9 мая, а продемонстрировать солидарность с Украиной. Европейский Союз также дал четкое указание государствам, являющимся кандидатами на вступление в ЕС, не посещать парад в Москве и не совершать визиты в Россию.

Как сообщал OBOZ.UA, в Москве уже провели репетицию дежурного парада на 9 мая. В этом году россиянам не продемонстрируют образцов нового оружия, а покажут так называемое современное "конвенционное оружие и технику, готовую к вторжению в страну-члена НАТО".

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