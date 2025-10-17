'Томагавки' нужны самим: Трамп сделал заявление относительно возможной передачи ракет Украине

Президент США Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным намекнул, что не готов передавать Украине ракеты Tomahawk. Об этом он сообщил во время общения со СМИ в Белом доме. По словам Трампа, Соединенные Штаты "не могут истощать себя", ведь эти ракеты нужны и самой стране.

Видео дня

Во время брифинга Трамп объяснил, что США имеют значительный арсенал ракет Tomahawk, но они являются стратегически важными.

"Нам тоже нужны "Томагавки" для Соединенных Штатов Америки. У нас их много, но они нам нужны. Мы не можем истощать нашу страну. Поэтому они очень важны. Они очень мощные. Они очень точные. Они очень хорошие. Но они нам тоже нужны. Я не знаю, что мы можем с этим сделать.", – сказал президент.

Он также подтвердил, что имел "очень хороший" телефонный разговор с Путиным, который планирует обсудить позже.

Разговор с Москвой

Трамп отметил, что во время разговора спросил российского лидера, как тот относится к возможности передать ракеты Украине.

"Я сказал Путину:"Вы не возражаете, если я дам несколько тысяч "Томагавков" вашему сопернику?" Ему эта идея не понравилась", – рассказал он журналистам.

На уточняющий вопрос корреспондента, пытался ли российский диктатор отговорить его от такого шага, Трамп ответил утвердительно:

"Конечно! А вы что, думали, он поблагодарит и скажет: "Прошу, продавайте, я только "за"?" Ему почему-то не понравилась идея, когда я предложил передать Украине тысячи "Томагавков"".

Европа и война в Украине

Во время выступления Трамп также упомянул позицию европейских стран относительно войны в Украине. Он заявил, что Европа "хочет положить конец войне, но у них это не получается", тогда как он убежден, что сможет достичь этого результата.

"Европа хочет положить конец войне в Украине, но у них это не получается. Я могу это сделать. Думаю, у нас все получится"

Президент добавил, что госсекретарь США Марко Рубио уже договаривается о встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. "Они встретятся довольно скоро, согласуют время и место, возможно, уже поговорили", – сообщил Трамп.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Трамп разозлился и изменил свой взгляд на войну в Украине после встречи с Путиным на Аляске. Трамп разочаровался в Путине после того, как тот проигнорировал согласованные сроки прекращения огня и продолжил бомбардировки украинских городов. Один из инсайдеров в команде Трампа объяснил: "Ему нужно было время, чтобы понять, кем на самом деле является Путин"

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!