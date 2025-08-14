Конгрессвумен из орбиты Трампа заявила, что у США есть доказательства существования 'межпространственных существ'

Член Палаты представителей США от Флориды республиканка Анна Паулина Луна заявила, что американские законодатели получили доказательства существования "межпространственных существ". По ее словам, потусторонняя информация связана с перемещением "вне времени и пространства".

Такое заявление Анна Паулина Луна сделал в среду, 13 августа, в подкасте с телеведущим Джо Роганом. По ее словам, американские власти получили определенную "потустороннюю информацию".

Неопознанные существа действуют во "временных пространствах"

По мнению Луны, такие существа "действительно могут действовать в тех временных пространствах, которые у нас есть сейчас".

"И это не то, что я придумала сама. Это основано на том, что мы видели. Это основано на информации, которую нам сообщили", – сказала она.

В феврале Луна и конгрессмен Джеймс Комер, республиканец от Кентукки направили письма правительству с просьбой предоставить информацию обо всех неопознанных аномальных явлениях или записях, связанных с UAP (Unidentified Anomalous Phenomena), которые у них имеются, с конечной целью "обеспечить прозрачность для американского народа".

Письма были адресованы государственному секретарю Марко Рубио, министру обороны Питу Хегсету и директору ЦРУ Джону Рэтклиффу.

По ее словам, в ходе расследований ей удалось обнаружить "потустороннюю информацию".

"Основываясь на показаниях, которые, вероятно, основаны на показаниях свидетелей, которые уже выступили. Но я могу сказать вам, что нам просто сказали, что они были такими, они видели кое-что", – сказал Луна.

По ее словам, речь идет о якобы перемещении вне времени и пространства.

"И я могу вам сказать, не вдаваясь в секретные разговоры, что были случаи, которые, на мой взгляд, вполне достоверны: люди сообщали о том, что наблюдалось перемещение вне времени и пространства", – продолжила она.

Луна добавила, что никогда не видела портала или космического корабля, но искала документы, которые могли бы предоставить больше доказательств существования жизни за пределами человеческой.

Отметим, этот американский политик ранее неоднократно выступала против поддержки Украины со стороны США.

Анна Паулина Луна, в частности, является автором законопроекта "об усталости от Украины", который предусматривал приостановление всей иностранной помощи США Киеву и требование ко всем участникам войны немедленно достичь мирного соглашения.

В 2023 году она была среди 98 республиканцев, которые проголосовали за запрет предоставления кассетных боеприпасов Украине. Тогда же проголосовала за мораторий на помощь Украине.

В апреле 2024 года проголосовала против пакета военной помощи Украине на сумму 60 млрд долларов. А в марте 2025 года выразила свое несогласие с членством США в НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно группа астрономов из Канады обнаружила новую суперземлю – планету, которая потенциально может быть пригодной для жизни. Поэтому не исключено, что там могут обитать внеземные существа.

