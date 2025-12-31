'Еле откачали': в Москве экстренно госпитализировали Кадырова

Глава российской Чечни Рамзан Кадыров еще 25 декабря был экстренно госпитализирован в Москве. Он некоторое время находился в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ, куда его доставили в указанные сутки на реанимобиле, а затем вернулся в Грозный.

Именно поэтому "традиционное предновогоднее заседание госсовета" состоялось без представителя Чеченской республики. Об этом сообщают источники "Новой газеты Европа".

Еле откачали

Издание утверждает, что Кадыров планировал принять участие в заседании Госсовета лично и даже прилетел в Москву 24 декабря, однако, в ночь на 25 декабря состояние его здоровья "резко ухудшилось".

"Относительно состояния Кадырова наш источник в окружении главы Чечни сказал, что "в Москве его еле откачали, после чего он вернулся домой и на публике с тех пор не появлялся", – отмечает "Новая газета".

Больной на всю...

С начала прошлого года, когда главу Чечни госпитализировали в частную клинику Грозного "Аймеди", состояние Кадырова продолжило заметно ухудшаться, утверждает издание. Сейчас он большую часть времени "проводит либо в своей резиденции, либо в клинике "Аймеди".

Более того, Кадырова дважды в этом году консультировали немецкие врачи. Последняя такая консультация состоялась в ноябре этого года в частной клинике в Дубае. Но и эти консультации "ничем не помогли", отмечает "Новая газета" и цитирует свой источник среди силовиков, который сообщил, что "судя по трусливым отрывочным разговорам окружения Кадырова, надежды на хороший результат нет".

Тем не менее, будет баллотироваться

Но несмотря на состояние здоровья Кадырова, в администрации российского диктатора "одобрили его кандидатуру на выборах главы республики", которые состоятся в 2026 году. Как отмечает издание, "никаких закулисных переговоров в Москве с возможными преемниками Кадырова никто не ведет".

Как сообщал OBOZ.UA, еще 5 декабря в комплексе "Грозный-Сити", что в Грозном, прогремел взрыв в результате попадания беспилотника по одному из небоскребов комплекса. Отметим, что это здание расположено примерно в 800 метрах от резиденции Рамзана Кадырова.

Напомним, что в конце июля Кадыров едва не погиб во время отдыха в турецком Бодруме. Во время купания в море он начал тонуть, но к сожалению, его спасли работники пятизвездочного отеля.

