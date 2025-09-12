Ходит с мочеприемником и почти перестал руководить Чечней: СМИ раскрыли новые данные о состоянии Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров практически отошел от прямого управления республикой из-за состояния здоровья. По данным СМИ, ему установили нефростому (катетер, который выводит мочу прямо из почки, минуя мочеточники и мочевой пузырь, в специальный наружный мешок).

Видео дня

Об этом сообщила "Новая газета", ссылаясь на источники, в том числе на собеседника в управлении ФСБ по Чеченской Республике. По словам последнего, шесть лет назад Кадырову диагностировали некроз поджелудочной железы, и состояние его здоровья ухудшается.

Что известно о болезни Рамзана Кадырова

Собеседник заявил, что Кадыров неоднократно игнорировал рекомендации медиков и занимался самолечением, которое несколько раз доводило его до кризисных ситуаций. "В феврале был очередной кризис, после чего ему поставили нефростому", – сообщил неназванный источник.

В СМИ обратили внимание на то, что помощник Кремля на последних видео передвигался очень медленно и аккуратно. Официальные пресс-службы снимали это на камеру, но пытались не акцентировать внимание – монтировали новостные сюжеты так, чтобы не показывать ходьбу Кадырова слишком долго.

Эта заторможенность в движениях появилась несколько месяцев назад и стала особенно заметна в августе.

Журналисты считают, что одной из причин может быть установленная нефростома, ведь таким пациентам врачи рекомендуют избегать физических нагрузок и резких движений, чтобы не произошло смещение катетера. Кроме того, больным показано носить свободную просторную одежду. Все эти рекомендации Кадыров, судя по последним его публичным появлениям, исправно выполняет.

Фрагмент сюжета от 20 августа:

Кадыров на школьной линейке 1 сентября:

Дважды за прошедший месяц (1 и 20 августа) политик признавался, что "забросил спорт и тренировки". Это тоже указывает на болезнь, поскольку спорт всегда играл для его имиджа большую роль.

За последний год глава Чечни очень сильно похудел. Такое бывало неоднократно, однако обычно он подчеркивал это одеждой, сшитой либо подобранной точно по фигуре. Но сейчас Кадыров предпочитает мешковатые штаны и длинные, до середины бедра, свободные спортивные кофты или рубашки.

"Кадыров же еще совсем не старый. Ему очень сложно смириться со своей болезнью и с теми ограничениями, которые предполагает лечение. Его болезнь неизлечима и прогрессирует, хотя он получает настолько высококвалифицированную помощь, насколько это в России возможно. Но сопутствующие побочки – очень тяжелые, и, если не слушаться врачей, они могут угробить быстрее, чем основное заболевание. Кадырову регулярно проводят диализ, весь его рабочий график теперь "пляшет" от этой процедуры. Но в феврале был очередной кризис, после чего ему поставили нефростому", – заявил источник "Новой газеты".

По информации СМИ, Кадыров полностью делегировал рутинные обязанности руководителя региона председателю республиканского правительства Магомеду Даудову. В августе глава Чечни провел лишь одно совещание и только одну встречу в своем рабочем кабинете, выслушав доклад министра образования о подготовке республиканских школ к 1 сентября. По состоянию на 12 сентября он публиковал несколько роликов с инспекциями или визитами, которые проводил на территории республики.

Как писал OBOZ.UA, в конце июля Рамзан Кадыров едва не погиб во время отдыха в турецком Бодруме. Во время купания в море он начал тонуть, но его спасли работники пятизвездочного отеля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!