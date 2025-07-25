Рамзан Кадыров едва не погиб в Турции: в каком он состоянии и что не так с одним из его последних видео

Глава Чечни Рамзан Кадыров едва не погиб во время отдыха в турецком Бодруме. Во время купания в море он начал тонуть, на что среагировали работники отеля.

Видео дня

Об этом пишет турецкое издание GZT.com. На место прибыли спасатели и медики, которые оказали чеченскому главарю первую помощь.

Детали инцидента

По данным издания, инцидент произошел 24 июля около полудня, в одном из пятизвездочных отелей курортного города. Позже местные врачи сообщили, что пациент находится в удовлетворительном состоянии, а угрозы его жизни нет. Кадырова уже выписали из медицинского учреждения. Официальной информации по этому событию пока нет.

Как ранее сообщил Telegram-канал "Агентство. Новости", чтобы опровергнуть слухи о своем заболевании, Кадыров появился на публике. Где ему якобы "случайно" попались участник провластного митинга, ветеран "СВО" и депутат.

"В соцсетях Рамзана Кадырова в выходные появилось видео с прогулки по центру Грозного, на котором глава Чечни здоровается и фотографируется с прохожими, а также катается вместе с ребенком в детском электрокаре, стилизованном под танк", – указано в сообщении.

Среди случайных лиц, которых встретил глава Чечни – участник организованного властями Чечни митинга против семьи судьи Янгулбаева, ветеран войны в Украине, который встречается с активистами "Молодой гвардии", а также депутат из Дагестана.

Что предшествовало

Ранее СМИ писали, что еще в 2019 году Кадырову якобы поставили диагноз "некроз поджелудочной железы". Однако в 2024 году его состояние якобы стабилизировалось.

Недавно в Чечне опубликовали странный ролик с главой республики, на видео показана его встреча с начальником местного управления ГАИ Идрисом Черхиговым. Видеозапись длилась 35 секунд, однако Кадырова в ней показали всего 2 секунды.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 мая 2025 года Кадыров впервые обнародовал видеообращение, в котором его собственный голос заменил дикторский. В новом ролике он появляется в кадре, но текст за него читает профессиональный диктор.

На предыдущем видео от 22 мая Кадыров лично инспектировал стройки в Грозном, однако выглядел уставшим, говорил отрывисто и тихо. Это лишь усилило впечатление о его неудовлетворительном состоянии.

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