Пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков внезапно заявил, что Россия якобы является"неотъемлемой частью Европы". Поэтому по его словам, Москва не может быть для стран Запада "главной угрозой".

Видео дня

Об этом он заявил в разговоре с пропагандистом Павлом Зарубиным. Он также добавил, что европейская безопасность якобы "немыслима", если "не будут учитываться участие и интересы Москвы".

РФ постоянно обвиняет страны Запада

Стоит отметить, что режим государства-террористки постоянно делает циничные и лживые заявления в отношении стран Запада. Так, например, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявляла о "предупреждении" странам Балтии из-за якобы использования их воздушного пространства украинскими беспилотникамина фоне сообщений об атаках на российские порты на Балтийском море.

"Этим странам сделали соответствующее предупреждение. Если у этих режимов, этих стран, хватит ума, они прислушаются. А если нет, будут иметь дело с ответом", – говорила она.

Однако по словам главы российского дипведомства Сергея Лаврова, в случае конфликта с Европой Кремль готов к "полноценному военному ответу". В то же время Москва не намерена первой осуществлять нападение на европейские государства.

"Если вдруг Европа начнет нападать на РФ, это будет не специальная военная операция с нашей стороны – это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися военными средствами", – заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД РФ также заявлял, что якобы Европа готовит "большую войну" против России, и главная роль в этой войне якобы отводится Германии. По крайней мере, страна-агрессор Россия сейчас "наблюдает признаки ренацификации" в ФРГ. У канцлера Фридриха Мерца Кремль видит "опасную атрофию исторической памяти", из-за чего Россия "уже не раз выражала свою глубокую обеспокоенность".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!