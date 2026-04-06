'Получат ответ': Захарова устроила истерику и пригрозила странам Балтии из-за 'предоставления неба' для Украины

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила о "предупреждении" странам Балтии из-за якобы использования их воздушного пространства украинскими беспилотниками. Заявление прозвучало на фоне сообщений об атаках на российские порты на Балтийском море в последние дни.

Об этом заявила Мария Захарова, ее слова приводит"Интерфакс". В МИД РФ утверждают, что балтийские государства якобы позволили Украине использовать свое небо для ударов.

"Этим странам сделали соответствующее предупреждение. Если у этих режимов, этих стран, хватит ума, они прислушаются. А если нет, будут иметь дело с ответом", – сказала она.

Реакция Балтии

Несколько дней назад похожие заявления уже звучали со стороны Кремля. Представитель президента РФ Дмитрий Песков также намекал на возможные последствия для стран Балтии.

В то же время в самих Латвии и Эстонии эти обвинения отвергли. В Риге заявили о дезинформационной кампании со стороны России и даже выразили официальный протест.

В Эстонии прямо отрицают любые разрешения на использование своего воздушного пространства для атак. Это выглядит как попытка быстро закрыть тему, которая начала набирать обороты в российском инфопространстве.

Подробности маршрутов

По данным украинской стороны, инциденты с попаданием беспилотников на территорию Балтии могли быть случайными. В МИД Украины извинились перед партнерами и предположили, что дроны могли сбиться с курса под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы.

Министр иностранных дел Андрей Сибига позже заявил, что Россия может намеренно менять траектории украинских беспилотников, чтобы те попадали в воздушное пространство других государств.

Кратчайший маршрут для полета дронов из Украины в российские порты в районе Санкт-Петербурга проходит вблизи восточных границ Беларуси, а также рядом с Латвией и Эстонией. И именно этот фактор, похоже, стал основой для российских заявлений.

Напомним, что в ночь на 6 апреля Силы обороны атаковали нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске Краснодарского края РФ. Попадания были зафиксированы на трех объектах.

