'Цель, как у Гитлера': Лавров обвинил Германию и Европу в подготовке войны против России

Оказывается, Европа готовит "большую войну" против России, и главная роль в этой войне якобы отводится Германии. По крайней мере, страна-агрессор Россия сейчас "наблюдает признаки ренацификации" в ФРГ. У нынешнего канцлера страны Фридриха Мерца Кремль видит "опасную атрофию исторической памяти", из-за чего Россия "уже не раз выражала свою глубокую обеспокоенность".

В свою очередь Запад также готовит "новые удары" по Ирану. Такие заявления 27 сентября сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН.

Коварная Германия

Цель, с которой Европа якобы готовит войну против России, такая же, как была у гитлеровской Германии, заявил Лавров.

"Подмять под себя всю Европу и попытаться нанести стратегическое поражение, в случае с Гитлером – Советскому Союзу, в случае с современной Германией и с остальным хором основных солистов Евросоюза и НАТО – уже Российской Федерации", – сказал он.

Лавров также заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерец имеет "опасную атрофию исторической памяти".

"Когда человек в стране, которая совершила преступления нацизма, фашизма, холокоста и геноцида, говорит о том, что Германии надо снова стать великой военной державой, то у него, конечно, атрофия исторической памяти и это очень и очень опасно", – сказал Лавров.

По его словам, это именно Мерц якобы "продвигает увеличение расходов на вооружение", ставя целью снова сделать Германию "главной военной машиной Европы".

На кого еще нападет Запад

Кроме войны Европы против России, готовится война против союзника РФ Ирана. Так или иначе, но новые удары по Ирану уже обсуждаются, рассказал Лавров, ссылаясь на "знающих людей".

По его словам, военная угроза и "экономическое удушение" Ирана уже "полностью синхронизировано", и "это печально", сказал российский министр.

Лавров заверил, что Иран не намерен нарушать условия ядерной сделки, но "попал в ловушку" с продолжением санкций от США и Европы, потому что Запад якобы всегда пренебрегал соглашениями.

"Западные страны в грош не ставят, как мы говорим, резолюции Совета Безопасности. Договоренности по Ирану, по Косово, по минским соглашениям в отношении Украины – примеров таких огромное количество", – сказал он.

Что еще сказал россиянин

Интересно, главный "дипломат" России выступал и на сессии Генассамблеи, но во время его выступления сессионный зал ООН покинуло подавляющее большинство присутствующих. Правда, и на брифинг Лаврова после его выступления на сессии ООН также пришло очень мало журналистов – подавляющее большинство которых было из кремлевского пула.

Обвиняя Запад во всех грехах, глава МИД был очень осторожен в отношении личности американского президента. Однако он опроверг предположение Дональда Трампа о возможности восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. По его словам, рассчитывать на это было бы "политической слепотой и полным непониманием ситуации".

Что предшествовало

Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, указал на провал России в ее войне против Украины. Он напомнил, что Москва планировала провести "СВО" за считанные дни, но у нее не получилось, и это выставляет ее в "плохом свете".

Как сообщал OBOZ.UA, также Дональд Трамп заявил, что Украина находится в позиции, чтобы победить и вернуть все свои территории в первоначальных границах. Это возможно – с военной поддержкой Европы и НАТО, считает он.

