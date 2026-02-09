'Не СВО': в России сделали циничное заявление о войне с Европой

В случае конфликта с Европой Кремль готов к "полноценному военному ответу". При этом Россия не намерена первой осуществлять нападение на европейские государства.

Видео дня

С новой порцией таких угроз выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Слова главы российского МИД цитируют медиа страны-агрессора.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к полномасштабной войне с использованием всех военных средств, если противостояние обострится. По его словам, ответ РФ в случае угрозы не будет ограничен форматом так называемой специальной военной операции.

Вместе с тем, в случае возникновения угрозы для России, реакция Москвы может выходить за пределы нынешнего формата военных действий. По словам министра, в такой ситуации РФ будет применять все имеющиеся военные средства.

"Если вдруг Европа начнет нападать на РФ, это будет не специальная военная операция с нашей стороны – это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися военными средствами", – заявил он.

Напомним, ранее глава МИД страны-агрессора выразил убеждение, что Европа уже готовится к прямому вооруженному противостоянию с РФ.

Лавров также заявил, что Европа пыталась и пытается до сих пор "вбивать клин" между Россией и США. Он сказал, что в европейских столицах видят в политике президента Дональда Трампа вред своим интересам.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел России Сергей Лавров решил поделиться очередной "эксклюзивной информацией" – мол, некоторые европейские лидеры якобы тайно контактируют с Москвой. По его версии, они звонят и просят не афишировать разговоры, потому что не хотят "потерять лицо".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!