"Буферная зона" займет почти всю Украину": Медведев выдал очередную порцию бреда и показал "карту"

Заместитель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил распространением буферной зоны на всю Украину в случае продолжения военной поддержки Украины. В сети высмеяли очередное бредвое заявление приспешника диктатора Владимира Путина.

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В частности, новую угрозу Западу Медведев обнародовал в соцсети X в воскресенье, 25 мая. Пост был написан на английском языке.

В нем Медведев назвал власть в Украине "бандеровским режимом", повторив один из любимых фейков Кремля.

"Если военная помощь бандеровскому режиму продолжится, буферная зона может выглядеть так", – написал он, добавив к публикации "карту", на которой буферная зона распространяется почти до границы Украины с Польшей.

Исключение составила лишь небольшая площадь на западе украинского государства.

В сети традиционно высмеяли угрозы Медведева. Пользователи припомнили ему слухи о его алкогольной зависимости, предположив, что именно в неадекватном состоянии бывший президент РФ мог сделать подобное заявление.

Также вспомнили о планах РФ "взять Киев за три дня", указав на нереалистичность угроз Медведева.

"Похоже, еще не отошел от выходных", "В пьяном угаре размечтался", "Буферная зона зеленого цвета (территория РФ на карте. – Ред.), правильно?", "Снова боярышником отравился", "У него своя война – Вторая алкогольная", – иронизируют в Telegram.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в МИД Украины заявили, что заявления Путина о "буферной зоне" в очередной раз доказывают, что он не стремится к миру, и четко показывают, что он был и остается единственной причиной продолжения войны.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в свою очередь отметил, что Путин может разве что мечтать о какой-то "буферной зоне", поскольку РФ не имеет потенциала для реализации таких планов.

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