Путина в Украине поставили на место с мечтами о 'буферной зоне': Коваленко объяснил, где просчитался враг

Кремлевский диктатор Владимир Путин может разве что мечтать о какой-то "буферной зоне" с Украиной. У России нет потенциала для реализации его планов.

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Об этом написал в Telegram военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он объяснил, сколько лет уйдет у агрессора на формирование 20-километровой "буферной зоны".

Исходя из простого расчета и объективных обстоятельств, так долго диктатор вряд ли проживет.

Итак, Александр Коваленко предложил задействовать математику.

"Протяженность контролируемой границы Украины и России по Черниговской, Сумской и Харьковской областях, на сегодня, около 860 км. Если на протяженности 860 км формировать "буферную" глубиной 20 км, то это территория площадью более 17 000 км²", – посчитал эксперт.

Он напомнил, что за весь 2024 год российская оккупационная армия смогла захватить чуть более 3 200 км² территории Украины. За почти 5 месяцев 2025 года враг захватил 1 015 км². Нынешние темпы демонстрируют, что наступательный потенциал россиян резко снизился.

"Вопрос, сколько лет уйдет у РОВ (российские оккупационные войска – Ред.) на формирование этой "буферной зоны", с учетом не только этих цифр, но и снижающегося наступательного потенциала россиян и сосредоточения ресурса на других направлениях. И это с учетом того, что в мае 2024 года они начали наступление на севере Харьковщины и уже год как не могут расширить зону контроля на двух аппендиксах, в районе Волчанска и Глубокого", – подчеркнул эксперт.

Коваленко констатирует, что оккупанты и в дальнейшем будут продолжать терроризировать Сумы, Харьков и приграничные населенные пункты ударами дронов, артиллерии и ракет, пытаться заходить на территорию Украины в этих областях и закрепляться в приграничной зоне, проводить диверсии.

"Но потенциала реализовать озвученные планы, не говоря уже о захвате Сумской области и Сум, у них просто сейчас нет", - подчеркнул военно-политический и эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, заявления российского диктатора Владимира Путина о "буферной зоне" в очередной раз доказывают, что он не стремится к миру. Новые агрессивные заявления диктатора четко отвергают мирные усилия и показывают, что Путин был и остается единственной причиной продолжения войны.

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