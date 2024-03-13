Зима напомнила о себе: часть Украины припорошило снегом в марте. Фото

В ряде украинских регионов в ночь на 13 марта выпал весенний снег. Зима напомнила о себе на Киевщине, Львовщине, Кировоградщине, Черкасщине, в Карпатах.

Киевская область

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" на своей странице в Facebook поделилась видео уборки снега. Пресс-служба отметила, что город ночью и утром припорошило мокрым снегом.

"Зима не отпускает Киев со своих объятий", – написали в "Киевавтодоре".

На дорогах столицы работала специальная техника, которая проводила обработку посыпными материалами.

150 единиц спецтехники были задействованы для очистки дорог и улиц, а 48 бригад (393 работников) – в ручной уборке осуществляли очистку тротуаров и подходов к пешеходным переходам, остановок общественного транспорта.

Водителей призвали быть внимательными и осторожными на дорогах.

"Зимняя стужа и снег решили напомнить о себе, но мы всегда готовы принимать все вызовы", – написало Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Святошинского района Киева.

Карпаты

Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщил, что в Украинских Карпатах на горе Поп Иван Черногорский утром 13 марта была ограничена видимость из-за снегопада.

По состоянию на 8:30 среды погода на вершине была облачной, туманной и снежной. Ветер северный, 5-6 м/с, температура воздуха – 4 градуса ниже нуля.

Кировоградская область

Снег выпал в регионе еще 12 марта. Областная Служба восстановления и развития инфраструктуры заявила, что ночь на 13 марта прошла без затруднений движения и чрезвычайных ситуаций. Работала снегоуборочная техника.

Интенсивнее всего посыпало снегом в районе Новоархангельского, Благовещенска и Александровки. Под утро мокрый снег пошел и вблизи Александрии. Противогололедной смесью обрабатывали дороги М-30 Стрый – Изварино, М-05 Киев – Одесса, Н-24 Благовещенское - Николаев, М-22 Полтава – Александрия, Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев, Н-01 Киев – Знаменка.

Черкасская область

В Умани заснежило еще 12 марта. Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань объяснил, что так проявили себя атмосферные фронты циклона ELFI.

"Синоптическая ситуация изменилась под влиянием атмосферных фронтов циклона с юго-запада Европы. Они обусловят в Черкасской области преимущественно облачную с небольшими осадками погоду. Дискомфорта и ощущения холода будет добавлять повышенная влажность воздуха и порывистый ветер", – процитировало эксперта "Суспільне Черкаси".

Постригань добавил, что 12 марта циклон показал себя только в западной части Черкасской области, а ночью 13-го его влияние ощутила вся область.

Ночью в среду больше всего снега выпало в Жашкове, Умани и Звенигородке (1–1,5 декадной нормы). На остальной территории региона – от 6 до 30% декадной нормы. "Высота снега к утру 13 марта составляла 1-10 сантиметров, больше всего в Жашкове", – отметил начальник Черкасского областного гидрометцентра.

Львовская область

Во Львове утром 13 марта в воздухе было видно небольшой снегопад, однако на земле он сразу таял.

Как писал OBOZ.UA:

– Украинский гидрометеорологический центр прогнозировал, что в среду, 13 марта, в большинстве регионов, кроме северо-восточных и восточных, будет небольшой дождь и мокрый снег; в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях и в Карпатах – умеренные осадки.

– В Киеве и Киевской области 13 марта – облачно с прояснениями, небольшой дождь и мокрый снег. Воздух в регионе максимально прогреется до +6 градусов.

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