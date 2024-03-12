Небольшой дождь и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды на среду, 13 марта

В Украине в среду, 13 марта, будет облачно с прояснениями. В большинстве регионов, кроме северо-восточных и восточных, синоптики прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег; в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях и в Карпатах – умеренные осадки.

Прогнозом поделился Украинский гидрометеорологический центр на официальном сайте. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

Ночь в некоторых населенных пунктах будет морозной. В среднем по стране – от +2 тепла до -3 мороза, в восточных областях от -2 до -7 мороза, на западе и юге от 0 до +5 тепла.

Днем ожидается плюсовая температура, примерно от +1 до +6. На Закарпатье, юге Одесщины и в Крыму от +8 до +13 градусов.

В Киевской области 13 марта может пройти небольшой дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

Ночью в области от +2 тепла до -3 мороза, днем от +1 до +6. В столице Украины в темное время суток около 0, в светлое – от +2 до +4 градусов.

Синоптики также предупредили, что 12-15 марта в результате повышения и удержания высоких уровней воды:

– на Десне и ее притоке реке Снов ожидается затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области и Шосткинском районе Сумской области. І (желтый) уровень опасности;

– на Верхнем Днепре (в пределах Украины) продолжится затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда речных сел по водах рек Сож и Днепр в Черниговском районе Черниговской области. ІІ (оранжевый) уровень опасности.

Как писал OBOZ.UA, синоптики ожидали, что в первый месяц весны 2024 года температура воздуха будет выше нормы. Однако не обойдется без заморозков.

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