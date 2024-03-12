Дождь, мокрый снег и до +6°С: прогноз погоды по Киевской области на 13 марта

В Киеве и Киевской области в среду, 13 марта, облачно с прояснениями, небольшой дождь и мокрый снег. Воздух в регионе максимально прогреется до +6°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 13 марта по Киевщине. Облачно с прояснениями. Небольшой дождь и мокрый снег. Температура ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, днем 1-6°С тепла; в Киеве ночью около 0°С, днем 2-4°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 13 марта облачная погода продержится в Киеве весь день. Ночной снег утром сменится мелким дождем со снегом. В середине дня без осадков, а вечером ожидается мелкий снег.

Напомним, февраль 2024 года в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года. В течение месяца было зафиксировано восемь температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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