Женщины-депутаты местных советов смогут беспрепятственно пересекать границу Украины: что известно о решении властей

Правительство Украины приняло решение, которое позволяет женщинам-депутатам местных советов беспрепятственно пересекать государственную границу во время военного положения. Изменения касаются депутаток всех уровней советов, кроме тех, кто получает зарплату за свою работу в органах местного самоуправления.

Видео дня

Об этом сообщила премьер–министр Юлия Свириденко. В условиях военного положения многие женщины-депутаты местных советов сталкивались с ограничениями в выезде за границу.

Ранее даже во время законного отпуска они не могли покидать страну, что затрудняло возможность увидеть родных или доставить помощь для военных. Это становилось препятствием для волонтерской деятельности и заставляло некоторых депутаток даже складывать мандат.

Сегодня Правительство Украины приняло решение, которое устраняет эти ограничения и позволяет женщинам-депутатам местных советов беспрепятственно пересекать государственную границу во время действия военного положения.

Как отметила Свириденко, новая норма призвана поддержать активность депутаток в развитии общин и обеспечить им возможность выполнять волонтерские и общественные обязанности.

Как уточнил министр внутренних дел Игорь Клименко, изменения касаются депутаток всех уровней советов, которые работают на общественных началах и не получают зарплату за работу в органах местного самоуправления. Такие женщины могут совмещать депутатскую деятельность с работой на других должностях, например, быть учительницами или врачами, и свободно пересекать границу.

Депутаты, которые работают в органах местного самоуправления и получают зарплату из бюджета, как и раньше, могут выезжать за границу только в рамках служебной командировки.

Кроме того, органы местного самоуправления должны в трехдневный срок предоставить Государственной пограничной службе обновленные списки депутаток, которым разрешено пересечение границы. При дальнейших кадровых изменениях информация должна поступать к пограничникам не позднее следующего дня после принятия соответствующего решения.

Что предшествовало

Сегодня было обнародовано постановление, которое устанавливает новые правила пересечения границы для мужчин в возрасте 18–22 лет. В тексте документа говорится, что право на беспрепятственный выезд имеют граждане в возрасте от 18 до 22 лет (включительно).

26 августа премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. По ее словам, речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста. Правительство согласовало все детали с военным командованием, а изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров Украины предлагает внести изменения в закон о мобилизации, которые будут касаться студентов и работников образования. В частности, предлагается оставить отсрочку только для тех студентов, кто начал обучение не позднее года достижения предельного возраста отправления на прохождение военной службы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!